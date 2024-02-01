01 февраля 2024, 15:57

Россиянам назвали самые выгодные направления для бронирования летнего отдыха

Unsplash
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Начало февраля — лучшее время задуматься о летнем отдыхе за границей. У туроператоров появляются хорошие скидки на самые популярные направления. О том, где лучше всего провести летний отпуск с выгодой для кошелька, «360» рассказал вице-президент АТОР по международному туризму и генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян.

Он добавил, что объем летних бронирований по Таиланду выше среднего по рынку среди других направлений. Но стоит учитывать, что в июне и июле в стране начинается сезон муссонов, хотя обычно российские туристы относятся к дождям очень спокойно.

Курорты Вьетнама для россиян пока не особо доступны. Несмотря на то, что «Аэрофлот» объявил о запуске рейсов в юго-восточную страну, туристов доставят только в ее столицу - Хошимин, откуда до туристических мест Нячанг и Фантьет придется добираться самостоятельно.

На первое место эксперт поставил популярные курорты Турции. Он пояснил, что сейчас россияне могут воспользоваться действующей акцией раннего бронирования, которая позволяет выбрать отель по душе, а также даты перелета без переплаты во время повышенного спроса.

На втором месте расположился Таиланд. Мурадян отметил, что юго-восточная страна второй год подряд бьет рекорды по популярности у российских туристов.

Объединенные Арабские Эмираты всегда снижают цены на время летнего отдыха. Разница достигает 40% по сравнению с осенне-зимним периодом. Это позволяет туристам получить хороший уровень сервиса за небольшие деньги. Несмотря на сильную жару, в летние месяцы популярность этого направления не уменьшается.

«Если смотреть на не самые очевидные направления, то летом популярностью станут пользоваться Мальдивы. На них сейчас действует скидка в 25−30% от зимних цен, что делает это направление более доступным», - отметил собеседник «360» и добавил, что перевозчики сохранили прямые рейсы из России.

Для тех, кто предпочитает дальнемагистральные перелеты, лучше всего подойдет Куба. Остров продолжает пользоваться популярностью, но стоимость тура в течение года сильно не меняется. Но это хорошая альтернатива для тех, кто уже устал от стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Отдых Туризм Россия Деньги
20 января 2024, 02:15
Летний отдых в Турции подешевел для россиян
РИА «Новости»
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Турецкие отельеры учли прошлогодний опыт и снизили цены для российских туристов более чем на 20%, поэтому летний отдых станет намного доступнее. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туркомпаний.

«Отельеры снизили цены для российского рынка, в итоге стоимость пакета в евро уменьшилась в среднем на 27%. Темпы раннего бронирования опережают прошлогодние показатели», - отметила руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

По словам генерального директора туроператора «Пегас Туристик» Анны Подгорной, в первую неделю января объемы продаж более чем вдвое превзошли прошлогодний уровень. Большой популярностью пользовались туры в Анталью, Даламан и Бодрум.

В компании Anex также подтвердили снижение цен.

При этом директор турагентства «Инфотур» Роман Елагин предупредил, что летний сезон в Турции сложно прогнозировать, так как многое будет зависеть от курса рубля.

Ранее руководитель турагентства «Джунгли Тур» Светлана Удилова перечислила самые популярные направления для путешествий в 2024 году. Спросом продолжат пользоваться Египет и Таиланд, также останутся востребованными и поездки в Турцию, где представлен большой ассортимент отелей.

Отдых Турция Туризм Отели Россия
16 января 2024, 19:03
Защитить пассажиров от последствий овербукинга призвали в России
РИА «Новости»
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В России необходимо легализовать овербукинг и урегулировать его на законодательном уровне, чтобы защитить потребителей. С таким предложением выступил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, его слова привела пресс-служба организации.

Овербукинг - метод, который используют авиакомпании, чтобы застраховать себя на случай неявки пассажиров на рейс. Перевозчики продают билетов больше, чем мест в самолете. За счет этого снижается стоимость перелета, однако потребители рискуют столкнуться с проблемами и не попасть на борт.

По словам Горина, сейчас овербукинг в России не запрещен, но законом никак не регламентируется, поэтому пострадавшие от перебронирования пассажиры ничего не получают от авиакомпании. РСТ выступил за создание компенсационного механизма, который защитил бы интересы потребителей.

«Должны быть четкие и понятные для всех правила. Мировой опыт показывает, что часто, по согласию сторон, в случае овербукинга пассажиры принимают решение о переносе рейса, так как авиакомпании выплачивают им живые деньги», - пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов согласился, что обсуждать вопрос компенсации за овербукинг можно только после его легализации. По его словам, сейчас в случаях перепродажи билетов пассажиры обычно остаются и без перелета, и без компенсации.

«Конечно, пассажир имеет право обратиться в суд, но, по нашей информации, лишь половина из них выигрывает такие дела», - отметил глава ООП.

В ноябре 2023 года жительница Екатеринбурга не смогла вовремя улететь в Сочи из-за овербукинга. Лишь после отказа в регистрации женщина узнала, что на рейс продали больше билетов, чем мест в самолете.

Путешествия Туризм Самолеты Россия
16 января 2024, 07:57
Россияне почти вдвое чаще спонтанно уезжали на новогодние каникулы в ближнее зарубежье
РИА «Новости»
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В новогодние каникулы удвоилось количество спонтанных поездок россиян в страны ближнего зарубежья и на 5% число незапланированных путешествий. Результаты исследования сервиса «Яндекс Путешествия» опубликовало РИА «Новости».

Специалисты проанализировали динамику бронирований авиабилетов и номеров в отелях с 29 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Число тех, кто покупал билеты за несколько дней до вылета, возросло на 5%, в том числе на 92% выбравших страны зарубежья и на 14% в дальние страны.

Самым популярным для спонтанных путешествий уголков России стал Челябинск. Билеты в этот город покупали менее чем за два дня до вылета.

Во время путешествий по России туристы столкнулись с нехваткой отелей. Генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов заявил «360», что остро встал вопрос дефицита кадров в отрасли гостеприимства.

Туризм
14 января 2024, 11:34
Россияне столкнулись с острой нехваткой гостиниц и отелей
РИА «Новости»
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Россияне стали активнее путешествовать по России, но на фоне увеличившегося турпотока возник дефицит отелей. Об этом РБК рассказал президент управляющей гостиничной компании Cosmos Hotel Group Александр Биба.

По его словам, в стране не хватает качественных отелей и других мест размещения.

«Иногда приезжаешь, а гостиниц просто нет. Обстоятельства произошли резко в моменте, а людям через месяц нужно ехать в отпуск и нужна хорошая гостиница», - отметил Биба.

Cosmos Hotel Group начала строить отели, но компания сможет ввести их в эксплуатацию только через два года. Биба добавил, что многие туристы не захотят возвращаться на отдых в места, которые не понравились им из-за проблем с гостиницами.

Государство поддерживает туристическую отрасль с помощью субсидирования кредитной ставки, но строительство гостиниц все равно остается капиталоемким и низкомаржинальным бизнесом, сообщил директор компании.

Биба также объяснил, что чаще всего отели открывают в Ставропольском крае и на Кавказе. Еще одним привлекательным направлением для строительства гостиниц стали Камчатка, Алтай и регионы с культурно-исторической составляющей.

Ранее президент Владимир Путин сообщил о работе программ развития внутреннего туризма и поддержки строительства гостиниц. Во время встречи с предпринимателями он указал на необходимость включить общепит в льготные программы.

Туризм Отели Строительство Россия Бизнес

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