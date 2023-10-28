Россиянам назвали безвизовые страны
Многие направления открыты для россиян без длительного оформления разрешения на въезд, ряд стран принимает без загранпаспорта. На данный момент граждане РФ имеют право посещать 115 стран без предварительного оформления визы, написало издание Ura.ru.
По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, самыми популярными направлениями стали Турция, Азербайджан, Грузия, Узбекистан, ОАЭ, Сербия, Куба, Вьетнам, Таиланд и Мальдивы. Стоимость билетов в эти страны варьируется от 14 тысяч до 50 тысяч рублей. Проще всего можно получить визы по месту прибытия в Египте, Индонезии и Непале Накануне кабинет министров Шри-Ланки разрешил выдавать россиянам бесплатные визы на посещение страны. Пилотный проект будет действовать до 31 марта 2024 года.
Ранее россиянам рассказали, где можно дешево отдохнуть в октябре. Самый экономный тур в Сочи стоит всего за 40 тысяч рублей, а вот дороже всего туристам из России обойдется перелет на Шри-Ланку.