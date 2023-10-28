Россиянам назвали безвизовые страны

Россияне начали бронировать отели на Новый год

Почти в два раза увеличилось количество ранних бронирований отелей на Новый год. Россияне заплатят в среднем по 6,4 тысячи тысячи рублей за сутки. Дешевле всего обойдется отдых в Калининграде, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования МТС Travel и Bronevik.com.

Количество заявок на ранее бронирование средств размещения по России увеличилось в 1,8 раза, в ближнем зарубежье - в три раза. Как правило туристы выбирали жилье на три дня. Средний чек за год поднялся на 10%, до 21,6 тысячи рублей.

Больше двух третей ранних бронирований пришлись на отели, 12% - мини-гостиницы, 8% - апартаменты и апарт-отели. В среднем номер на двоих без завтрака обойдется в 6,4 тысячи рублей за сутки. Цены разнятся в зависимости от города. Например, в Москве придется заплатить 7,1 тысячи рублей, в Казани - 8,9 тысячи. Самый низкий чек в Калининграде, шесть тысяч рублей.

Москва осталась самым востребованным направлением поездок на Новый год. На втором месте Санкт-Петербурге, третьем - Казань, четвертом - Нижний Новгород. На пятом месте произошла рокировка - место Сочи в этом году занял Калининград.

Почти треть бронирований зимой пришлась на горнолыжные курорты. Россияне решили съездить на Красную Поляну, Приэльбрусье, Шерегеш, Архыз и Домбай.