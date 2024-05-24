24 мая 2024, 15:07

Россиян пригласили принять участие в опросе на тему туризма внутри страны

Unsplash
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Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» проведет социологическое исследование на тему туризма. Главная цель — выяснить спрос и предложение, а также изменения в этой сфере. К участию приглашаются граждане со всей страны.

Опрос профессионалов туристической отрасли на тему «Внутренний туризм в 2023-2024 годах» доступен по ссылке. Регистрация на участие в нем проводится с 2 по 30 мая и завершится через шесть дней.

Также проводится еще один опрос россиян на тему «2024: Отдыхаем в России. Где были? Что видели? Куда поедете?». Регистрация доступна по ссылке и завершится через два дня - 26 мая.

По результатам исследования Агентство сформирует аналитический отчет, в который войдут результаты проведенных опросов. Они помогут соотнести существующий спрос на путешествия по России с имеющимся предложением.

Кроме того, опрос поможет оценить эффективность мер поддержки для представителей туристической отрасли, а также выявить закономерности в том, как среднестатистический россиянин воспринимает внутренний туризм и относится к нему.

Результаты опросов будут опубликованы в июне 2024 года.

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Исследования Путешествия Туризм Опросы Россия
21 мая 2024, 00:19
Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в Афганистан
РИА «Новости»
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Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендовало гражданам отказаться от поездок в Афганистан. Причиной стали нападения на туристов.

«В Москве встревожены сообщениями об очередном террористическом нападении на иностранных туристов в Афганистане», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД напомнили, что 17 мая в результате стрельбы на рынке города Бамиан погибли трое испанских туристов, еще четверо путешественников из европейских стран получили тяжелые ранения.

На фоне сложной ситуации с безопасностью в МИД призвали россиян отказаться от поездок в Афганистан с личными или туристическими целями.

В мае в афганской провинции Баглан произошло сильное наводнение. В результате разгула стихии погибли более 300 человек, больше тысячи домов были разрушены.

Афганистан Россия МИД РФ
16 мая 2024, 16:08
«Сейчас идут акции». Россиянам назвали лучшие направления для летнего отдыха
Unsplash
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Большинство россиян летом стараются отправиться к морю, но существуют и другие варианты отдыха. О лучших направлениях 360.ru рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Самые востребованные летние направления внутри страны - Краснодарский край, Крым и Минводы. Многие едут в Москву и Подмосковье - там предлагают не только культурно-познавательные программы, но и спортивные, и рекреационные. Также туристы посещают Санкт-Петербург и северо-запад страны в целом.

«Если говорить о бронировании. <…> Горнолыжный сезон закончился, но все равно бронируют летом Красную Поляну, Сочи. Шерегеш тоже <…> становится всесезонным местом отдыха, потому что есть бассейны, хорошая экология, досуговые мероприятия, событийные и прочие», - рассказал эксперт.

В среднем цены на номер с завтраком на двоих повсеместно варьируются от четырех тысяч до 4,7 тысячи рублей. Нельзя сказать, что стоимость туров показала взрывной рост, подчеркнул Барзыкин.

«На самом деле в цену входит переезд, перелет, сейчас акции идут. <…> Подбирать еще можно, нужно. Но нужно поспешить», - предупредил специалист.

Он посоветовал россиянам речные круизы и железнодорожные туры.

«Такой диверсифицированной продукт есть, „не только морем единым“», - сказал Барзыкин.

Среди заграничных направлений самыми популярными считаются Турция, Египет и ОАЭ. Также можно посетить Белоруссию, Абхазию, Армению, Грузию, Казахстан и Узбекистан.

Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ранее предложил включить детский туризм в категорию соцтуризма.

Отдых Туризм
07 мая 2024, 00:54
«Информационный вакуум». Застрявших в Хургаде туристов оставили в отеле
Freepik
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Пассажиры одного из задержанных рейсов AlMasria из Хургады в Москву не вылетели вовремя из Египта. Со стороны туроператора никакой информации о полетах не поступало, всех туристов расселили обратно по номерам в отеле, поделился с 360.ru один из них.

«У нас вылет должен был состояться из аэропорта Хургады 6 мая в 20:00, трансфер из отеля в 16:45. Однако утром родственники стали прислать сообщения, что в аэропорту огромные задержки. Мы стали обращаться с вопросами к гиду. Но в ответ получили лишь полный информационный вакуум. Нам вообще ничего не говорили», - рассказал россиянин.

По его словам, первую информацию о вылете дали в 14:00. Представители туроператора заявил, что рейс отменили. К этому моменту часть туристов уже успела выселиться из номеров.

«Кто-то продлил за свой счет номер до 16:00. Мы поступили также. Чтобы остаться в номере до 18:00 я заплатил за 45 долларов. Потом пошла информация от гидов, что все остаются в отеле и стали продлевать проживание», - отметил он.

Также турист рассказал, что номера в отеле «кое-как раздали номера». Теперь людям остается сидеть и ждать вылет, который якобы будет в 01:00.

В АТОР ранее заявили, что ситуация с переносами рейсов AlMasria, имеет веерный характер. В Москве почти на сутки задержали рейс авиакомпании в Хургаду. Вылет ожидали сотни пассажиров.

Турция Египет Отели Авиакомпании Москва
19 апреля 2024, 04:08
Российские туристы устроили бунт в аэропорту Дубая
Global Look Press
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Российские туристы после трех дней ожидания вылета устроили бунт в аэропорту Дубая. Люди хлопали в ладоши и скандировали «Домой! Москва!», сообщил Telegram-канал Baza.

«Импровизированный митинг длился почти полчаса. Все это время российские туристы требовали отправить их домой», - рассказали авторы материала.

Авиасообщение в Дубае закрыли из-за проливных дождей несколько дней назад. По информации Baza, авиакомпания Emirates, которая отменила рейсы в Россию, игнорирует пассажиров. Они находятся в неведении, когда смогу улететь домой и где сейчас их багаж За сутки дали один ваучер в McDonald’s, но там сказали, что еды нет. Пассажиры падают в голодные обмороки. Местный полицейский снял митинг на видео и удалился.

В Дубае 15 апреля выпал годовой объем осадков. Ливни привели к затоплению дорог, подтопленным оказался даже аэропорт Дубая, десятки рейсов пришлось отменить.

Еда Туризм Россия Митинги Дубай Москва

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