Россиян предупредили об участившихся изъятиях загранпаспортов на границе

«У россиян могут все чаще отбирать паспорта на границе», - указали в сообщении.

Причиной может стать место рождения с советским наименованием населенного пункта, это касается россиян, родившихся до 1991 года. Также причиной изъятия могут послужить особенности транслитерации.

«Сегодня в Пулково „со скрипом“ пропустили пассажира, у которого место рождения было указано как „Ленинградская область“ без детализации, как во внутреннем паспорте, где прописан еще и населенный пункт», - пояснили в АТОР.

Зимой спрос на морские курорты среди россиян подскочил на 40-60%. Туристы заранее планируют летний отдых , опасаясь роста цен, пояснили в АТОР.

Россияне все чаще стали сталкиваться с трудностями при пересечении границы. Причина - выявленные неточности в загранпаспортах. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).