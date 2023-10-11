Россия предложила пяти странам отменить визовый режим
Россия работает над взаимной отменой туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом. Безвизовый режим с этими странами может установиться уже в 2024 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замминистра экономического развития Дмитрия Вахруков.
«Мы коллегам уже все соответствующие предложения отправили, это вопрос межправительственных соглашений. Активно прорабатываем», - сказал чиновник.
В августе в Китае сообщили о возможной отмене виз для россиян. Об этом заявил консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй на полях VI Глобального форума молодых дипломатов. Политик подчеркнул, что для этого важно решить ряд вопросов, связанных с безопасностью и мигрантами, особенно в регионе Дальнего Востока.
А вот российские визы для граждан Евросоюза, напротив, могут стать дороже. В начале октября стало известно, что МИД России подготовил законопроект, предусматривающий отмену визовых льгот и повышение сборов для граждан ЕС и некоторых стран Европы.