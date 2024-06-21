Россия начала переговоры о безвизовых поездках еще с девятью странами

Он отметил, что на сегодняшний день по двусторонним соглашениям об отмене визовых формальностей жители более 65 стран могут приезжать в Россию по своим обычным паспортам. Только за последние четыре года вступили в силу 15 подобных соглашений.

«Кроме того, еще с девятью государствами в настоящее время ведутся переговоры о достижении подобных договоренностей», - добавил Климов.

При этом Россия выступила против одностороннего безвиза с дружественными странами. По словам Климова, отмена виз для въезда в РФ без аналогичных мер со стороны других государств поставит россиян в уязвимое положение.

В прошлом году границу РФ пересекли свыше 110 миллионов человек. Этот показатель вырос на 36%, по сравнению с 2022 годом.