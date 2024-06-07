Путин призвал к развитию внутреннего туризма
Развитие внутреннего туризма — один из приоритетов долгосрочной стратегии развития России. За ближайшие шесть лет число поездок по стране с размещением в гостиницах необходимо увеличить до 140 миллионов человек. Об этом в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил президент Владимир Путин.
Он подчеркнул, что доля туристической отрасли в валовом внутреннем продукте к 2030 году вырастет до 5%.
«Будем создавать комфортные и доступные условия для отдыха, включая строительство гостиниц и небольших кемпингов, горнолыжных курортов и парков развлечений», - перечислил Путин.
Глава государства добавил, что всероссийский конкурс по улучшению облика городов продлят, дополнительно запустят программы благоустройства парков и набережных.
«Отдельным направлением станет реставрация и реконструкция объектов культурного и исторического наследия», - добавил Путин.
Президент пояснил, что под реконструкцию подпадут не менее тысячи объектов, которые получат вторую жизнь и украсят населенные пункты.
По данным социологического опроса агентства «Вебер», каждый третий из путешествующих россиян выбирает для отдыха отечественные курорты. Согласно представленным данным, из общего числа туристов 33% отдают предпочтения поездкам по России, 13% ездят за границу, 17% выбирают оба направления.