Путин призвал к развитию внутреннего туризма

Читайте нас в:

Он подчеркнул, что доля туристической отрасли в валовом внутреннем продукте к 2030 году вырастет до 5%.

«Будем создавать комфортные и доступные условия для отдыха, включая строительство гостиниц и небольших кемпингов, горнолыжных курортов и парков развлечений», - перечислил Путин.

Глава государства добавил, что всероссийский конкурс по улучшению облика городов продлят, дополнительно запустят программы благоустройства парков и набережных.

«Отдельным направлением станет реставрация и реконструкция объектов культурного и исторического наследия», - добавил Путин.

Президент пояснил, что под реконструкцию подпадут не менее тысячи объектов, которые получат вторую жизнь и украсят населенные пункты.

По данным социологического опроса агентства «Вебер», каждый третий из путешествующих россиян выбирает для отдыха отечественные курорты. Согласно представленным данным, из общего числа туристов 33% отдают предпочтения поездкам по России, 13% ездят за границу, 17% выбирают оба направления.