Протесты в Сухуме не повлияли на отдых туристов

По словам вице-президента АТОР по внутреннему туризму, генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, около 95% туристов находятся вне Сухума. Они отдыхают в Гагре и Пицунде, где все спокойно. Эти курортные города находятся почти в 100 километрах от Сухума.

«Туристы никак не реагируют на события в Сухуме. Запросов на досрочное прекращение отдыха в Абхазии нет, сообщают туроператоры», - подчеркнули в пресс-службе ассоциации.

Если туристы находятся в Сухуме и хотят покинуть город, у туроператоров есть возможность сопроводить их в Россию в течение нескольких часов, уточнил в АТОР.

В Сухуме вспыхнули протесты после рассмотрения инвестиционного соглашения с Россией. Как пояснил президент Абхазии Аслан Бжания, договор поможет привлечь деньги в экономику республики. В пятницу, 15 ноября, два участника протестов вошли в здание абхазского парламента на переговоры с депутатами.