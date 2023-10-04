Поток туристов из России в Узбекистан возрос вдвое

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«Количество российских туристов в Узбекистане за шесть месяцев 2023 года выросло в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее и составило 345 тысяч человек. В минувшем году этот показатель составлял 185,6 тысячи путешественников», - сказал он.

Число туристов, по словам дипломата, увеличилось с весны прошлого года. Всего в 2022 году в Узбекистан приехали 567,7 тысячи россиян. Это в три раза больше, чем в 2021 году. В допандемийном 2019 году в республике побывали 450 тысяч путешественников из России.

Повышенный спрос Ботиржон Асадов объяснил безвизовым режимом и транспортной доступностью. Россияне могли летать в Ташкент, Бухару, Самарканд, Фергану и Хиву. Только в столицу республики из Москвы организовали 15 ежедневных рейсов.

Некоторые туристы пожаловались на наценку для русских в отелях Узбекистана. Там ввели два прайса - для местных жителей и приезжих из России. Последним проживание обошлось вдвое дороже.