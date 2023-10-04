Поток туристов из России в Узбекистан возрос вдвое
С весны 2022 года россияне стали чаще ездить в Узбекистан. Только за последние полгода турпоток увеличился почти в два раза, сообщил РИА «Новости» посол республики Ботиржон Асадов.
«Количество российских туристов в Узбекистане за шесть месяцев 2023 года выросло в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее и составило 345 тысяч человек. В минувшем году этот показатель составлял 185,6 тысячи путешественников», - сказал он.
Число туристов, по словам дипломата, увеличилось с весны прошлого года. Всего в 2022 году в Узбекистан приехали 567,7 тысячи россиян. Это в три раза больше, чем в 2021 году. В допандемийном 2019 году в республике побывали 450 тысяч путешественников из России.
Повышенный спрос Ботиржон Асадов объяснил безвизовым режимом и транспортной доступностью. Россияне могли летать в Ташкент, Бухару, Самарканд, Фергану и Хиву. Только в столицу республики из Москвы организовали 15 ежедневных рейсов.
Некоторые туристы пожаловались на наценку для русских в отелях Узбекистана. Там ввели два прайса - для местных жителей и приезжих из России. Последним проживание обошлось вдвое дороже.