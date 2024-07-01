Почти два миллиона туристов побывали в Крыму за полгода

Реестр аттестованных гидов и проводников, которые сопровождают туристов на маршрутах повышенной опасности, заработал в России с 1 июля. Теперь квалификацию специалиста можно легко проверить с помощью QR-кода.

Новые правила заработали после вступления в силу поправок в федеральный закон о туризме. Они разработаны депутатами Госдумы совместно с Минэкономразвития и касаются альпинистского, горного, пешего, водного, лыжного, спелеологического и подводного туризма.

С 1 июля проводники по опасным маршрутам обязаны проходить аттестацию. Принимать экзамен будут в одной из уполномоченных спортивных федераций: альпинизма, подводного спорта и спортивного туризма. Специалисты, которые успешно пройдут испытания, получат нагрудный знак с QR-кодом. По нему можно быстро получить информацию о гиде, уровне его подготовки и опыте работы.

«Это необходимо для повышения безопасности туристов. Известно немало случаев, когда люди оказывались в опасных ситуациях из-за недостаточной подготовки сопровождающих их инструкторов-проводников», - отметила заместитель директора департамента Минэкономразвития России Наталья Савельева.

Федеральный реестр находится в открытом доступе.

«Турист, приобретая услугу, должен понимать, обладает ли инструктор-проводник необходимыми знаниями. Может ли он повести, скажем, на Эльбрус или же аттестован только для пешеходных маршрутов. Ответы на все эти вопросы содержатся в реестре. Это прорыв для отрасли», - отметил председатель экспертного совета Российского союза туриндустрии Николай Литаренко.

Аттестация поможет гидам получить преимущество, ведь их компетенцию подтвердили официально. Если данных о специалисте в реестре нет, это говорит о том, что человек занимается экскурсиями незаконно.

Опросы показали, что почти половина россиян, а именно 48%, предпочитают сами организовывать свои путешествия. Такой тренд специалисты наблюдают последние пять лет, о чем сообщил Life со ссылкой на исследовательский центр НАФИ.

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