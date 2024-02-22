Перевозчиков обяжут передавать в базу сведения о банковских картах и IP-адресах пассажиров

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По информации издания, нововведение вступит в силу уже с 1 сентября. Сведения о пассажирах будут поступать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ).

Источники газеты рассказали, что проект приказа вызвал опасения в авиакомпаниях. По словам собеседника издания, перевозчиков беспокоят риски утечки данных и возросшая ответственность.

Близкие к Минтрансу источники газеты проинформировали, что система находится под надежной защитой.

Ранее в Госдуме одобрили проект закона об ужесточении наказания за утечки личных данных. Согласно инициативе, штраф за слитую информацию будет составлять для юридических лиц от трех до 15 миллионов рублей.