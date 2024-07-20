20 июля 2024, 13:24

Отравление газом в турецком отеле довело семью россиян до судорог и обмороков

РИА «Новости»
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Госпитализацией закончился отдых в пятизвездочном турецком отеле Sealight Resort для приехавшей на отдых семьи из России. По предварительному диагнозу врачей, туристы отравились неизвестным газом. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Осторожно новости» рассказал отец семейства.

Он пояснил, что в минувший четверг, 18 июля, вместе с женой проснулся в гостиничном номере с сильной головной болью. В самом тяжелом состоянии оказался ребенок, который упал в обморок, а потом начал биться в судорогах.

Собеседник канала добавил, что в больницу семью увезла бригада скорой помощи. В приемном покое он увидел других постояльцев отеля, а также сотрудников гостиницы. Поступивших пациентов врачи подключили к системе подачи кислорода и поставили капельницы.

Для окончательной постановки диагноза врачи взяли на анализ кровь и пункцию. По мнению медиков, причиной стало отравление газом. При этом мужчина отметил, что никакого запаха в номере не было, а медики не стали объяснять, о каком веществе идет речь.

Турист добавил, что к вечеру семью отпустили после улучшения состояния. Но когда они прибыли к гостинице, там находились сотрудники полиции. Часть постояльцев вместе с пострадавшей семьей уехали в другие отели. Администрация полностью компенсировала убытки. Мужчина опасается вероятных последствий для здоровья после отравления.

Турецкие повара призвали российских туристов не брать со шведского стола в гостиницах десерты и готовые напитки. Они пояснили, что для их приготовления часто используют некачественные и дешевые продукты, маскируя недостатки большим количеством сахара. Кроме того, под видом свежевыжатых соков часто подают разведенные водой порошковые экстракты.

Отдых Турция Туризм Газ Отели Врачи Россия
06 июля 2024, 12:04
Отели во Вьетнаме оказались дешевле, чем в Ростове-на-Дону
Unsplash
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Летом самые низкие цены по России установили в отелях Ростова-на-Дону, Смоленска и Уфы, а за границей — во Вьетнаме, Таиланде и Индонезии. Результаты исследования сервиса OneTwoTrip опубликовало РИА «Новости».

Аналитики проанализировали цены на номера в трехзвездочных отелях с июля по сентябрь. В Ростове-на-Дону, Смоленске и Уфе можно остановиться в среднем за две, 2,1 и 2,3 тысячи в сутки. Размещение в Астрахани обойдется от 2,4 тысячи рублей, в Краснодаре, Перми и Твери - в 2,5 тысячи.

За границей нашли варианты еще дешевле. В отелях того же класса в Дананге примут за 1,2 тысячи рублей в сутки, в Бангкоке - за 1,4 тысячи, в Куте - за 1,5 тысячи. В Ханое можно заночевать за 1,6 тысячи рублей, на Пхукете - за 1,8 тысячи, в Куала-Лумпуре - за две тысячи.

Популярным у россиян курортом остался Крым. За полгода там побывали два миллиона туристов.

Летом самые низкие цены по России установили в отелях Ростова-на-Дону, Смоленска и Уфы, а за границей - во Вьетнаме, Таиланде и Индонезии. Результаты исследования сервиса OneTwoTrip опубликовало РИА «Новости».

Туризм Отели Деньги Вьетнам
05 июля 2024, 03:40
В аэропортах Турции ужесточили досмотр пассажиров
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Парламент Турции принял поправки к закону о гражданской авиации, ужесточающие процедуры досмотра пассажиров в аэропортах. Об этом сообщил телеканал Haberturk.

В документе отметили, что теперь сотрудники служб безопасности могут досматривать вещи пассажиров на входе в терминал и при входе в зону посадки.

Под осмотр попадет не только личный багаж, но и электронные устройства. Если пассажир откажется, то его могут не пустить в аэропорт или зону вылета.

Также штрафы вводятся за то, что экипаж самолета не уведомил власти о каких-либо нарушениях закона на борту во время полета. Штрафные санкции будут варьироваться от 620 до 15,6 тысячи долларов.

В Чехии с 3 июля начал действовать запрет на въезд в страну гражданам России без заграничного биометрического паспорта.

Авиация Турция Самолеты
04 июля 2024, 03:39
«Сервиса нет». Россиянин рассказал правду об отдыхе в Абхазии
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Россиянин поделился своими впечатлениями после поездки в Абхазию. По его словам, в республике отсутствует сервис, поэтому отдых там быстро надоедает, сообщил «Царьград».

Турист пожаловался на гостиничные номера без ремонта, где иногда отключали электричество. Если человек предложит доплатить, чтобы его переселили в другой номер, то ему откажут. Также в отеле была медсестра, которая не стала помогать при простуде. По ее словам, эту болезнь относят к не страховым случаям.

В большинстве случаев экскурсоводы приезжают за людьми с опозданием. Еду в гостиницах готовят из дешевых продуктов, а на пляже мало лежаков.

«В общем не советую туда ездить. Оставите свои деньги и здоровье!» - резюмировал россиянин.

Ранее российские туристы пожаловались на отдых в Турции.

Основной причиной для недовольства стали высокие цены. За отпуск придется отдать сумму, сравнимую с поездкой на Мальдивы.

Еда Отдых Отели Отпуск Абхазия Россия Деньги
01 июля 2024, 16:27
Почти два миллиона туристов побывали в Крыму за полгода
РИА «Новости»
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За первую половину 2024 года Республику Крым посетили два миллиона туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, 60,8% отдыхающих прибывают на полуостров на автомобилях и автобусах через Крымский мост, 31,7% пользуются поездами, а 7,5% приезжают по сухопутному коридору через новые регионы.

Аксенов добавил, что только в июне в Крыму отдохнули более 746 тысяч человек, что на четверть больше, чем год назад.

Кроме того, глава республики отметил, что средняя загрузка отелей и санаториев в июне превысила 54 %, а в крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой продали почти все места. Средний уровень бронирования составил 51% на июль и 47% на август.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал Краснодарский край альтернативой Крыму.

Туризм Крым Сергей Аксенов

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