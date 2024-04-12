«Откровенная дискриминация». Турецкая авиакомпания не пустила россиян на рейс

В майские праздники Сочи планирует принять около 340 тысяч туристов, сообщили на официальном сайте города. Бронирование отдыха на этом курорте идет не менее активно, чем в прошлом году, и цены пока не взлетели, рассказал «360» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Я вот сейчас нахожусь в Сочи, билет купил чуть менее чем за шесть тысяч. Понятно, что еще не 1 мая - если заранее либо уже в праздники покупать, будет до восьми тысяч как авиабилет, так и железнодорожный. Цены на размещение самые различные - чем категория выше, тем дороже, - но начинаются от 4200–4300 на двоих с завтраком. За эти деньги номер вполне приличный можно снять», - сообщил он.

Эксперт добавил, что в майские праздники уже тепло, работают прибрежный и горный кластеры.

«Можно уложиться в 30–35 тысяч, но это бюджетный отдых. Если говорить о Турции, туда билет будет как раз столько стоить. Конечно, из-за валютного курса, из-за подорожавших полетных программ заграница стала для нас значительно дороже, чем внутренний отдых», - продолжил Барзыкин.

Тем не менее, по его словам, поток туристов в Турцию, начиная со Стамбула и заканчивая Антальей, продолжает формироваться. Сезон уже второй год начинается с мая - раньше он стартовал в июне. Купаться в море пока рано, но есть бассейны и экскурсионные программы.

Без особого ущерба для кошелька россияне могут съездить в ближнее зарубежье.

«Белоруссия - может, для нас и не заграница, но туда поехать относительно дешево - от трех до пяти тысяч на поезде, „Ласточки“ ходят два раза в день. И, естественно, цены на размещение сравнимы с нашими. Абхазия - тоже заграница, но с нашими паспортами, и на майские она тоже очень хорошо подходит. Все ближнее зарубежье - Казахстан, Узбекистан и ряд других государств - оптимально и становится более востребовано. Где-то до 40% едут туда», - пояснил Юрий Барзыкин.

Он добавил, что с конца апреля начинается навигация, и речные круизы также востребованы.