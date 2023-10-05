Около 20 оренбуржцев не смогли улететь в Турцию из-за исчезновения турагентства

Читайте нас в:

Он отметил, что туристы купили в местном агентстве путевки по привлекательной цене - всего 55 тысяч рублей на двоих (почти вдвое меньше, чем у большинства туроператоров). Люди успели заключить договоры, оплатить поездку, а в день вылета получили сообщение о приостановке работы ИП. По телефонам турагентства никто не отвечал, соцсети оказались заблокированы, офис закрылся, исчезла даже вывеска.

По словам Гетмана, с пострадавшими работают компетентные органы. Он пояснил, что ситуация не нова. Представитель РСТ в регионе назвал две возможные причины исчезновения турагентства: оно могло действительно обанкротиться и уйти на дно или изначально создаваться для обмана туристов по четкой схеме. Гетман предположил, что верен второй вариант: уж слишком большие скидки предлагало агентство. При этом оно работало не один год, имело договоры с крупными туроператорами и значилось в реестре турагентств на сайте Минэкономразвития.

Если бы клиентов обманул туроператор, они смогли бы вернуть деньги через страховую компанию, а в их случае придется обращаться в суд, отметил Владимир Гетман. Он посоветовал путешественникам всегда проверять, отражено ли в договоре название туроператора, и запрашивать подтверждение перечисления ему денег.