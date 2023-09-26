Нулевой НДС для продающих туры в Белоруссию установят в России
Российская сторона готовится ввести в ближайшее время нулевую ставку НДС для туроператоров, которые продают туры в Белоруссию. Такие компании приравняют к операторам внутреннего туризма, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
«Планируется ввести нулевой НДС для туроператоров, реализующих туры в Белоруссию, а также приравнять организующие поездки в Белоруссию компании к операторам внутреннего туризма», - указали в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что таким образом сумму финансового обеспечения для них снизят.
Накануне президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились о сотрудничестве в промышленной и транспортной сферах.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что страны Запада развязали против России и Белоруссии санкционную войну, которой оба государства сообща противостоят.
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