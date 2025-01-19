Немецкого туриста удивила роскошь Москва-Сити

Американский блогер-путешественник Джонатан Миллер исполнил давнюю мечту встретить Новый год в России. Его удивили местные традиции, сильные снегопады и сильные женщины. «Царьград» сообщил о личных открытиях иностранца.

Американский блогер-путешественник Джонатан Миллер исполнил давнюю мечту встретить Новый год в России. Его удивили местные традиции, сильные снегопады и сильные женщины.

«Царьград» сообщил о личных открытиях иностранца.

Больше всего американца удивили в новогодней России семь вещей. Когда пошел мокрый снег, Миллер достал зонт. Он заявил, что для Нью-Йорка укрыться от снега - обычное дело, в отличие от Москвы. Блогера поразило, что россияне, как ни в чем не бывало, продолжили идти по улице, не укрываясь.

В США температура воздуха -10 градусов считается катаклизмом. Школы закрываются, американцы массово остаются дома. Миллер с удивлением узнал, что в России жизнь не останавливается даже в -30 градусов. Дети продолжают ходить на учебу и гулять на улице , а взрослые - работать.

Американцу посчастливилось попробовать традиционные блюда новогоднего стола. После борща, сельди под шубой и пельменей его угостили домашней горчицей.

«Это что-то вроде жидкого огня! Слезы текли, но отказываться было неловко», - рассказал блогер.

Миллер встретил Деда Мороза в шубе разных расцветок, от голубой до зеленой. Американский Санта Клаус, по его словам, носит только красно-белый наряд.

Кроме того, американца поразило умение россиян полноценно жить при настолько короткой продолжительности дня зимой. По его словам, во время утреннего пробуждения еще темно, а после обеда - опять ночь.

Яркое впечатление произвели на иностранца русские женщины. Он назвал их не только красивыми, но и сильными. Россиянки одновременно рожают детей, строят карьеру и вкусно готовят.

Последним открытием для Миллера стал мавзолей на Красной площади. Он так и не понял, почему в центре Москвы хранится тело вождя.

Уехавший из России блогер Илья Варламов* снял выпуск из Кубы. Он показал грязные улицы и нищету.

* Признан в России иностранным агентом.