Названы самые популярные страны для новогоднего отдыха среди россиян

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Издание проанализировало данные по бронированиям с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го на сайтах Ostrovok.ru, «Яндекс Путешествия» и «МТС Travel». Белоруссия и Таиланд оказались в числе лидеров на всех сервисах.

По данным «Яндекс Путешествия», россияне начали бронировать отели на новогодние каникулы как в стране, так и за рубежом еще в конце февраля. В сентябре число заявок увеличилось в 2,5 раза. Как отметил представитель сервиса, показатель вернулся к допандемийному периоду.

Согласно Ostrovok.ru, самым популярным направлением за рубежом стала Белоруссия. На новогодние праздники россияне чаще бронируют отели в Минске, Бресте и Гродно. На втором месте - Таиланд. Жители страны выбирают номера в Бангкоке, Паттайе и на Пхукете. Также в топ-5 вошли Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Италия.

По данным «МТС Travel», лидером по бронированию также стала Белоруссия. В число популярных направлений вошли Абхазия, Узбекистан, Турция и ОАЭ.

По России жители страны чаще выбирают Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Отечественные туроператоры начали предоставлять большие скидки на путешествия. Цены на отели снижают до 60%.