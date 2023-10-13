Названа стоимость отдыха в Турции летом 2024 года

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Возможность сэкономить до половины стоимости тура появилась благодаря акции раннего бронирования, пояснили в АТОР.

Как отметили представители Pegas Touristik, объемы ранних продаж на турецком направлении хорошие. По их данным, они в разы превышают прошлогодние. Заявок в начале октября на 50% больше, чем в аналогичный период годом ранее, отметили в Fun&Sun.

Сегодня приобрести недельный отдых на двоих в четырехзвездочном отеле по системе «все включено» с вылетом из Москвы в июне 2024 года можно за 134,4 тысячи рублей. За те же условия, но в пятизвездочном отеле, туристу уже сейчас придется отдать от 165,3 тысячи рублей.

При этом туроператоры пока не берутся судить о возможных ценах непосредственно в сезон.

Ранее россиянам рассказали, что дешевле всего лететь на отдых в конце октября. Начиная уже со средины этого месяца выбор отелей станет значительно больше, а цены наоборот, опустятся. Также выгодными считаются даты с 3 по 12 ноября.