Названа стоимость отдыха в Турции летом 2024 года
Туроператоры начали продавать путевки в Турцию на лето 2024 года. Ценовая политика турецких отельеров на будущий летний сезон пока в процессе формирования, отметили в АТОР. Однако путешественники уже сейчас могут сэкономить до 50% на будущем отдыхе.
Возможность сэкономить до половины стоимости тура появилась благодаря акции раннего бронирования, пояснили в АТОР.
Как отметили представители Pegas Touristik, объемы ранних продаж на турецком направлении хорошие. По их данным, они в разы превышают прошлогодние. Заявок в начале октября на 50% больше, чем в аналогичный период годом ранее, отметили в Fun&Sun.
Сегодня приобрести недельный отдых на двоих в четырехзвездочном отеле по системе «все включено» с вылетом из Москвы в июне 2024 года можно за 134,4 тысячи рублей. За те же условия, но в пятизвездочном отеле, туристу уже сейчас придется отдать от 165,3 тысячи рублей.
При этом туроператоры пока не берутся судить о возможных ценах непосредственно в сезон.
Ранее россиянам рассказали, что дешевле всего лететь на отдых в конце октября. Начиная уже со средины этого месяца выбор отелей станет значительно больше, а цены наоборот, опустятся. Также выгодными считаются даты с 3 по 12 ноября.