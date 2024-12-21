«Нас самих дезинформируют». Перед застрявшими в Шереметьеве пассажирами объяснились

В терминале аэропорта прошла встреча представителя партнера перевозчика с пассажирами. Изначально рейс должен был вылететь в 05:50 20 декабря, однако отправление из-за технической неисправности сначала отложили на 10 часов, а потом начали переносить. Последнее актуальное на данный момент время вылета - 07:00 22 декабря.

«Кому нужен багаж - можно забрать, кому не нужен - можно оставить, будет храниться до вылета. Будет трансфер в один-два больших отеля на больших автобусах. К сожалению, нас тоже часто дезинформируют, мы ничего не придумывали. Лишь передаем информацию, которую дает авиакомпания. Как только у самолета появится бортовой номер, то это значит, что он полетит», - сказал представитель партнера авиакомпании.

При этом он затруднился ответить на вопрос, что мешает разместить пассажиров в капсульном отеле в Шереметьеве.

Часть туристов купила билеты на ближайшие рейсы и улетела, но многие остались в аэропорту и, узнав о вылете полупустого самолета в Египет, устроили бунт. Одного из туристов задержали.