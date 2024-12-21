21 декабря 2024, 15:42

«Нас самих дезинформируют». Перед застрявшими в Шереметьеве пассажирами объяснились

РИА «Новости»
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Авиакомпания AlMasria Universal Airlines организует проживание в отеле для пассажиров рейса в Египет из Шереметьева. Об 360.ru сообщили очевидцы.

В терминале аэропорта прошла встреча представителя партнера перевозчика с пассажирами. Изначально рейс должен был вылететь в 05:50 20 декабря, однако отправление из-за технической неисправности сначала отложили на 10 часов, а потом начали переносить. Последнее актуальное на данный момент время вылета - 07:00 22 декабря.

«Кому нужен багаж - можно забрать, кому не нужен - можно оставить, будет храниться до вылета. Будет трансфер в один-два больших отеля на больших автобусах. К сожалению, нас тоже часто дезинформируют, мы ничего не придумывали. Лишь передаем информацию, которую дает авиакомпания. Как только у самолета появится бортовой номер, то это значит, что он полетит», - сказал представитель партнера авиакомпании.

При этом он затруднился ответить на вопрос, что мешает разместить пассажиров в капсульном отеле в Шереметьеве.

Часть туристов купила билеты на ближайшие рейсы и улетела, но многие остались в аэропорту и, узнав о вылете полупустого самолета в Египет, устроили бунт. Одного из туристов задержали.

Самолеты Аэропорт Шереметьево
17 декабря 2024, 11:34
«Был везде заблокирован». Отец Яниса Тиммы посетовал, что почти не общался с сыном
РИА «Новости»
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Погибший экс-муж певицы Анны Седоковой не общался с отцом последние три года. Об этом в беседе с 360 рассказал отец баскетболиста Райтис Тимма.

«Где-то, может, месяц-полтора назад созванивались. Но я могу сказать, что три года мы не общались. Я был везде заблокирован. Я был заблокирован на всех сайтах, на всех телефонах, везде. Такие вот дела, к сожалению», - подчеркнул отец Яниса Риммы.

По словам Райтиса Тиммы, Андрей Кириленко был хорошим другом его сына, поэтому он надеется на его помощь в это непростое время. Отец погибшего спортсмена добавил, что сейчас решает вопрос о своей поездке в Москву.

О гибели бывшего мужа Анны Седоковой стало известно минувшей ночью. Рядом с телом нашли предсмертное послание.

Анна Седокова
03 декабря 2024, 08:35
Массовое ДТП с участием автобуса и 16 машин произошло на севере Москвы
РИА «Новости»
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Утром во вторник, 3 декабря, на севере Москвы произошла массовая авария с участием пассажирского автобуса и 16 легковых автомобилей. О происшествии сообщи источник 360.ru.

По предварительным данным, транспортные средства столкнулись в районе дома 37 по Ленинградскому проспекту в Хорошевском районе столицы.

Участниками ДТП стали автобус и 16 автомобилей, отметил собеседник 360.ru. Информации о пострадавших не поступало. На место выехали оперативные службы и перекрыли три полосы из шести в сторону центра города, информация уточняется.

Днем ранее авария с четырьмя машинами произошла недалеко до выезда из Лефортовского тоннеля в центре Москвы.

ДТП Автобусы Москва
15 ноября 2024, 14:45
Протесты в Сухуме не повлияли на отдых туристов
РИА «Новости»
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Протесты в Сухуме не влияют на отдых россиян в Абхазии. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам вице-президента АТОР по внутреннему туризму, генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, около 95% туристов находятся вне Сухума. Они отдыхают в Гагре и Пицунде, где все спокойно. Эти курортные города находятся почти в 100 километрах от Сухума.

«Туристы никак не реагируют на события в Сухуме. Запросов на досрочное прекращение отдыха в Абхазии нет, сообщают туроператоры», - подчеркнули в пресс-службе ассоциации.

Если туристы находятся в Сухуме и хотят покинуть город, у туроператоров есть возможность сопроводить их в Россию в течение нескольких часов, уточнил в АТОР.

В Сухуме вспыхнули протесты после рассмотрения инвестиционного соглашения с Россией. Как пояснил президент Абхазии Аслан Бжания, договор поможет привлечь деньги в экономику республики. В пятницу, 15 ноября, два участника протестов вошли в здание абхазского парламента на переговоры с депутатами.

Отдых Туризм Абхазия Протесты Россия Экономика Протесты в Абхазии Аслан Бжания
13 ноября 2024, 02:11
Возвращение Booking.com: благо или проблема для россиян?
Global Look Press
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Депутат Госдумы Антон Горелкин поднял тему перехода онлайн-сервисов бронирования путешествий под российскую юрисдикцию на фоне слухов о возвращении в страну агрегатора Booking.com. В стриме 360.ru с Региной Ореховой генеральный директор туристической компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов объяснил, в чем опасность использования иностранного сервиса для бронирования.

Несмотря на выгодные предложения от Booking.com, использование иностранного онлайн-сервисом может быть опасным, пояснил Арутюнов. Крупные агрегаторы ведут несправедливую конкурентную борьбу, считает глава туристической компании. Booking.com предоставляет большие скидки, но при этом не компенсируют издержки в случае проблем. Агрегатор имеет возможность опускать цены и работать в минус, пополняя оборотные средства за счет средств граждан, отметил Арутюнов.

Российским потребителям это выгодно, но только до того момента, пока агрегатор выполняет обязательства.

«Но если у вас будут проблемы, вам придется обращаться в случае Booking.com в Голландию, например, и вести судебное разбирательство с Голландией. Что не очень на самом деле удобно и приятно», - пояснил Арутюнов.

Он отметил, что фонды создаются именно на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы пользователи могли получить помощь и возмещение средств. Арутюнов признал, что пока российские агрегаторы не могут заменить такого гиганта, как Booking.com.

«Наши агрегаторы тоже подрастают. Есть и „Яндекс.Путешествия“, и „Островок“, и многие другие. Многие операторы делают свои отдельные онлайн-сервисы бронирования. Они тоже подрастают, им надо, конечно, дать вырасти», - заявил гендиректор туркомпании.

Арутюнов подчеркнул, что он не сторонник запрета Booking.com в России. Однако россиянам необходимо предоставить объективную информацию о рисках и уровне ответственности, когда они бронируют на сторонних ресурсах свои путешествия.

Путешествия Яндекс Туризм Запреты Депутаты Россия

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