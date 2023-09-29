Мурманская и Амурская области стали лидерами по росту привлекательности для туристов — «МегаФон»

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По общему числу принятых туристов первое место по-прежнему занимает Краснодарский край. На второй строчке оказалась Москва, а на третьей - Санкт-Петербург. Кроме того, в топ-5 самых популярных регионов попали Дагестан и Татарстан.

При этом самый большой рост в минувшем сезоне показала Мурманская область. В летние месяцы ее посетили на 39% больше россиян, чем за аналогичный период 2022 года. В первую очередь путешественников привлекали озера для рыбалки, например, Воче-Ламбина, Имандра, Чунозеро, а также река Кола, по которой сплавляются любители экстрима.

Следующей по приросту туристов идет Амурская область с плюсом в 17%. Одной из главных точек притяжения в регионе стал космодром Восточный. Минувшим летом здесь совершили несколько пусков, что повысило популярность экскурсий на высокотехнологичный объект.

Аналогичный прирост в 17% продемонстрировал Дагестан. В этом регионе путешественников привлекают гора Тарки-Тау, Сулакский каньон и бархан Сарыкум.

Следом в рейтинге идут Забайкальский край и Калининградская область, прибавившие по 16%. В Забайкалье путешественники посещали летом систему Ивано-Арахлейских озер, национальный парк «Алханай» и ленд-арт парк «Тужи». В Калининградской области туристов интересовали остров Иммануила Канта в центре Калининграда и город-курорт Зеленоградск на побережье Балтики.

Лидером по количеству путешествующих жителей по итогам лета стала Москва, несмотря на снижение показателя на 2% год к году. За столицей идут Санкт-Петербург с приростом в 2% и Самара с плюсом в 5%. Жители городов, оказавшихся в первой тройке, посещали другие части страны чаще всего. Также в первую пятерку вошли путешественники из Югры ( 5,5%) и Башкирии ( 7%).

Эксперты «МегаФона» выяснили, что активнее всего ездят по стране абоненты в возрасте от 31 года до 45 лет. На эту группу населения приходится 51% всех поездок. Около 38% любителей внутреннего туризма - люди старше 45 лет.

В путешествиях по стране россияне тратят на 10% больше интернет-трафика, чем в домашнем регионе. При этом абоненты все чаще предпочитают не искать ближайшую Wi-Fi-точку, а докупать пакет с гигабайтами.