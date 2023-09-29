Мурманская и Амурская области стали лидерами по росту привлекательности для туристов — «МегаФон»

29 сентября 2023, 11:14
Freepik
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Мурманская и Амурская области показали наибольший прирост числа туристов этим летом. Если сравнивать с сезоном 2022 года, приток путешественников в эти регионы составил 39% и 17% соответственно. Чаще всего в поездки по России отправляются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Самары, выяснили эксперты «МегаФона», проанализировавшие обезличенные данные абонентов.

По общему числу принятых туристов первое место по-прежнему занимает Краснодарский край. На второй строчке оказалась Москва, а на третьей - Санкт-Петербург. Кроме того, в топ-5 самых популярных регионов попали Дагестан и Татарстан.

При этом самый большой рост в минувшем сезоне показала Мурманская область. В летние месяцы ее посетили на 39% больше россиян, чем за аналогичный период 2022 года. В первую очередь путешественников привлекали озера для рыбалки, например, Воче-Ламбина, Имандра, Чунозеро, а также река Кола, по которой сплавляются любители экстрима.

Следующей по приросту туристов идет Амурская область с плюсом в 17%. Одной из главных точек притяжения в регионе стал космодром Восточный. Минувшим летом здесь совершили несколько пусков, что повысило популярность экскурсий на высокотехнологичный объект.

Аналогичный прирост в 17% продемонстрировал Дагестан. В этом регионе путешественников привлекают гора Тарки-Тау, Сулакский каньон и бархан Сарыкум.

Следом в рейтинге идут Забайкальский край и Калининградская область, прибавившие по 16%. В Забайкалье путешественники посещали летом систему Ивано-Арахлейских озер, национальный парк «Алханай» и ленд-арт парк «Тужи». В Калининградской области туристов интересовали остров Иммануила Канта в центре Калининграда и город-курорт Зеленоградск на побережье Балтики.

Лидером по количеству путешествующих жителей по итогам лета стала Москва, несмотря на снижение показателя на 2% год к году. За столицей идут Санкт-Петербург с приростом в 2% и Самара с плюсом в 5%. Жители городов, оказавшихся в первой тройке, посещали другие части страны чаще всего. Также в первую пятерку вошли путешественники из Югры ( 5,5%) и Башкирии ( 7%).

Эксперты «МегаФона» выяснили, что активнее всего ездят по стране абоненты в возрасте от 31 года до 45 лет. На эту группу населения приходится 51% всех поездок. Около 38% любителей внутреннего туризма - люди старше 45 лет.

В путешествиях по стране россияне тратят на 10% больше интернет-трафика, чем в домашнем регионе. При этом абоненты все чаще предпочитают не искать ближайшую Wi-Fi-точку, а докупать пакет с гигабайтами.

Путешествия Туризм
Туристы в Сочи пожаловались на нашествие клопов-«вонючек»
22 октября 2023, 22:07
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С наступлением холодов в Сочи полчища мраморных клопов заполонили жилые дома и отели. Туристы недовольны нашествием насекомых, которых они обнаруживают даже по приезде домой. Подробности рассказало интернет-издание Sochi1.ru.

Мраморные клопы, которых за едкий запах называют «вонючками», протискиваются в щели, прячутся в складках одежды. Туристы выкладывают видео с насекомыми. Один из них выложил кадры с экскурсии по подвесному мосту над Ахштырским ущельем.

«Вот посмотрите, это все вонючки. Прогулочка так себе», - прокомментировал автор видео.

Замначальника отдела карантина растений Южного межрегионального управления Россельхознадзора Геннадий Бабенко пояснил изданию, что нашествие насекомых осенью - обычное явление.

«С приходом холодов клоп начинает искать места, где он сможет перезимовать - сараи, балконы, пробирается в квартиры», - рассказал эксперт.

Насекомые не опасны для человека.

Туристам рекомендовали не оставлять открытыми окна. Один из отдыхающих обнаружил клопа-«вонючку», приехав домой в Сибирь.

«Я приехал домой в Сибирь и обнаружил, что привез эту гадость домой. Даже не знаю как. Надеюсь, в наших суровых условиях оно не приживется», - написал турист.

Местные жители пояснили, что «вонючий» период в Сочи продлится до середины декабря.

Туризм Сочи
Спрос и цены на путевки в Египет упали на фоне войны в Израиле
19 октября 2023, 03:12
Unsplash
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Спрос на туристические путевки из России в Египет за последнюю неделю упал на 4%, цены рухнули на 25-31%, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру». Это объясняется обострением палестино-израильского конфликта.

«Падение и спроса, и цены на путешествия в Египет началось 11 октября и продлилось до 17 октября. За это время объем продаж по направлению сократился примерно на 4% относительно соответствующего показателя за предшествующие две недели, а стоимость большинства предложений опустилась в среднем на 25-31%», - отметили в группе компаний.

По данным туроператора, ситуация стабилизировалась с 17 октября. В «Слетать.ру» пояснили, что к падению стоимости туров привели колебания спроса в первую неделю после начала обострения ситуации в соседнем Израиле.

Ранее Шри-Ланка отменила плату за визы для туристов из пяти стран: России, Китая, Индонезии, Индии и Таиланда. Министерство туризма республики пришло к выводу, что отмена въездных пошлин поможет увеличить турпоток на остров до пяти миллионов человек в год.

Путешествия Египет Туризм Конфликт Израиля и Палестины
Спрос на туры в Европу подскочил на треть
17 октября 2023, 07:51
Unsplash
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Несмотря на сложности с перелетами и получением визы, россияне не отказались от поездок в Европу. С начала 2023 года спрос на такие путевки увеличился на 30%, заявил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Его процитировал «Интерфакс».

«Конечно, из-за сложной транспортной логистики в целом количество путешествий в Европу сократилось, но мы отмечаем, что количество путешествий в страны ЕС выросло в этом году примерно на 30% за счет адаптации и наличия отчасти конкурентных цен на авиационную перевозку», - сказал он.

По словам Дмитрия Горина, 17 из 27 европейских стран продолжили оформлять россиянам визы. Из них самыми популярными стали Испания, Греция, Италия и Франция. Документы на въезд выдавали дольше, но, заявил вице-президент РСТ, сделать это в рамках турпакета проще, чем самостоятельно. Он посоветовал пользоваться услугами туроператоров и не ездить в Европу на машинах.

В продаже появились путевки в Турцию на лето 2024 года. В июне тур на двоих в четырехзвездочном отеле обойдется в 134,4 тысячи рублей за неделю.

Отдых Туризм Европа Деньги
Власти Таиланда продлили безвизовый режим для россиян
17 октября 2023, 00:10
unsplash.com
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Правительство Таиланда продлило безвизовый режим для россиян с 30 до 90 дней. Мера будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024-го, сообщил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в эфире телеканала Thai PBS.

Зима в России длится с декабря по март, и у большинства путешественников может появиться желание поехать за границу. Безвизового периода в один месяц может быть недостаточно, поделился мнением Тхависин.

«Поэтому я хочу, чтобы туристы оставались в Таиланде подольше», - добавил премьер.

Он также отметил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ходе Третьего международного форума «Один пояс - один путь». Мероприятие пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. Продление безвизового режима для россиян является «дружественным жестом», который позволит провести продуктивные переговоры с российским лидером, подчеркнул Тхависин.

Ранее власти Шри-Ланки заявили о намерении отменить визовый сбор для российских туристов. Такая мера позволит увеличить приток отдыхающих.

Туризм Визы Таиланд

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