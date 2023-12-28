Минэкономразвития представило план улучшения инфраструктуры для автотуристов

Ведомство описало в документе налоговые преференции, субсидии и льготы бизнесу в случае создания инфраструктуры для автотуристов. В плане также предусмотрели синхронизацию развития основных автотуристических маршрутов с планами дорожников.

Представители туриндустрии среди ключевых направлений выделили развитие кемпингов, а в Минэкономики - расширение рынка проката автодомов.

По информации издания, эксперты предложили занести дороги у значимых туристических объектов в отдельную категорию и содержать их за счет федерального бюджета страны.

Ранее в Турции решили пересмотреть популярный формат all inclusive в отелях. По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, многие страны хотят оптимизировать расходы, но отказываться от востребованной системы они не будут.