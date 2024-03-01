Литва запретила посадку на транзитные поезда в Калининград

Формально поезд Москва - Калининград с 2020 года ездил через Литву транзитом, без возможности сесть или выйти. Однако пассажиры использовали для этого технические остановки на пограничных станциях Кена и Кибартай.

Правительство Литвы решило закрыть эту лазейку и 21 февраля выпустило официальный запрет. Он вступил в силу 1 марта.

Представитель МИД России Мария Захарова расценила это ограничение как очередной антироссийский порыв. Она заявила, что запрет не скажется на железнодорожном сообщении с Калининградом. Временный поверенный в делах России Александр Елкин прокомментировал ограничение в одном из последних интервью. Из-за этого МИД Литвы вызвал его и выразил протест.