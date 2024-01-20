Летний отдых в Турции подешевел для россиян

«Отельеры снизили цены для российского рынка, в итоге стоимость пакета в евро уменьшилась в среднем на 27%. Темпы раннего бронирования опережают прошлогодние показатели», - отметила руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

По словам генерального директора туроператора «Пегас Туристик» Анны Подгорной, в первую неделю января объемы продаж более чем вдвое превзошли прошлогодний уровень. Большой популярностью пользовались туры в Анталью, Даламан и Бодрум.

В компании Anex также подтвердили снижение цен.

При этом директор турагентства «Инфотур» Роман Елагин предупредил, что летний сезон в Турции сложно прогнозировать, так как многое будет зависеть от курса рубля.

Ранее руководитель турагентства «Джунгли Тур» Светлана Удилова перечислила самые популярные направления для путешествий в 2024 году. Спросом продолжат пользоваться Египет и Таиланд, также останутся востребованными и поездки в Турцию, где представлен большой ассортимент отелей.