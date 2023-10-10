Купивших путевки в Израиль россиян проконсультируют по возврату денег
Региональные управления Роспотребнадзора проконсультируют россиян по возврату денег за купленные путевки в Израиль, а также помогут в подготовке претензий и заявлений в суд, если операторы откажутся вернуть оплату. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Там напомнили, что закон «О защите прав потребителей» гарантирует покупателю безопасность оплаченных им услуг.
Поэтому, если турист понимает, что путешествие в другую страну несет для него угрозу, он может потребовать расторжения договора с оператором с возвратом денег или заменой путевки другую страну, в том числе в досудебном порядке.
Ранее Министерство экономического развития России призвало туроператоров прекратить продажу путевок в Израиль и сообщать туристам о боевых действиях, которые там идут. Уже находящихся в ближневосточной стране россиян ведомство призвало соблюдать максимальную осторожность и следить за сообщениями властей.