Купивших путевки в Израиль россиян проконсультируют по возврату денег

Туристы в Сочи пожаловались на нашествие клопов-«вонючек»

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С наступлением холодов в Сочи полчища мраморных клопов заполонили жилые дома и отели. Туристы недовольны нашествием насекомых, которых они обнаруживают даже по приезде домой. Подробности рассказало интернет-издание Sochi1.ru.

Мраморные клопы, которых за едкий запах называют «вонючками», протискиваются в щели, прячутся в складках одежды. Туристы выкладывают видео с насекомыми. Один из них выложил кадры с экскурсии по подвесному мосту над Ахштырским ущельем.

«Вот посмотрите, это все вонючки. Прогулочка так себе», - прокомментировал автор видео.

Замначальника отдела карантина растений Южного межрегионального управления Россельхознадзора Геннадий Бабенко пояснил изданию, что нашествие насекомых осенью - обычное явление.

«С приходом холодов клоп начинает искать места, где он сможет перезимовать - сараи, балконы, пробирается в квартиры», - рассказал эксперт.

Насекомые не опасны для человека.

Туристам рекомендовали не оставлять открытыми окна. Один из отдыхающих обнаружил клопа-«вонючку», приехав домой в Сибирь.

«Я приехал домой в Сибирь и обнаружил, что привез эту гадость домой. Даже не знаю как. Надеюсь, в наших суровых условиях оно не приживется», - написал турист.

Местные жители пояснили, что «вонючий» период в Сочи продлится до середины декабря.