Крым или Сочи? Где бюджетнее отдохнуть этим летом

По его словам, цены на отдых в Крыму останутся на уровне прошлого года. Пока полуостров остался самым бюджетным направлением для отпуска на морском побережье.

«Самая хорошая новость: Крым - единственный из всех российских регионов не поднял цены позапрошлого года. Если кому-то нужно бюджетно [отдохнуть], мой совет - в Крым!» - сказал Мкртчян.

Он напомнил, что транспортная сеть в регион хорошо налажена. В Крым ходит много поездов из разных городов России. А около 80% россиян едут туда на личных автомобилях. Направление, по словам Мкртчяна, можно выбрать любое: Феодосия, Судак, Ялта, Алушта, Евпатория, Керчь, сам Севастополь. В последнем мало отелей, но отдохнуть можно.

«Люди едут по всему Крыму. Давайте в цифрах: если в Крыму отель стоит пять тысяч рублей в сутки на двоих, скажем, с двухразовым питанием, подобный отель в Сочи стоит 10-12 тысяч рублей. То есть Крым дешевле примерно в два раза, чем Сочи», - подчеркнул эксперт по туризму.

Еще одно бюджетное направление для отдыха на морском побережье - Абхазия. Там отпуск выйдет примерно на 20-30% дешевле Сочи. На столько же бюджетнее Сочи Анапа и Приазовское побережье, в том числе Ейск и Темрюк.

«Дагестан тоже примерно на 20% дешевле Сочи. Смотрите, я специально все сравниваю с Сочи. Сочи - это такая самая высокая планка, потому что там единственный открытый аэропорт на всем побережье России», - пояснил он.

Анапа, Геленджик, Симферополь - пока все эти воздушные гавани закрыты. Сочинские отельеры все это понимают и от души повышают цены, резюмировал Мкртчян.