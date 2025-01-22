Крупнейшая в России гостиничная сеть выйдет на рынок Израиля

Каждая гостиница рассчитана примерно на 120 номеров. Точный объем инвестиций в запуск этих объектов не раскрывается. Однако, по словам Бродовского, в проекты в Израиле частично вложили средства, полученные от реализации европейских активов.

По его мнению, гостиницы в Израиле будут пользоваться популярностью как у туристов, так и у участников религиозных туров и деловых поездок.

«Несмотря на все геополитические и экономические сложности, отношения между людьми чаще всего остаются хорошими», - добавил Бродовский.

По данным, предоставленным Министерством туризма Израиля, с января по декабрь 2024 года страну посетили 72,6 тысячи россиян. Это на 54% меньше, чем в предыдущем году. В общем количестве иностранных туристов, посетивших Израиль в 2024 году, доля наших соотечественников составила около 7,5%.

Сеть Azimut Hotels основали в 2004 году. Сегодня в нее входят более 50 отелей, расположенных в России, Германии и Австрии, а также 18 санаториев на территории нашей страны.

Гостиничная сеть Azimut Hotels планирует открыть два отеля в Израиле - в Тель-Авиве и Иерусалиме. Об этом в интервью РБК рассказал генеральный директор компании Максим Бродовский. По его словам, первая гостиница может заработать уже к середине 2025 года, если позволит геополитическая ситуация.