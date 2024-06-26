26 июня 2024, 14:39

Круглогодичный отдых. Российские курорты привлекут больше туристов благодаря нацпроекту

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В структуру обновленного нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» войдет федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», включающий создание круглогодичных морских курортов. У туристов станет больше выбора, при этом цены на отдых не вырастут, отметил в беседе с 360.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он пояснил, что нацпроект, который будет реализовываться с 2025 по 2030 годы, затронет девять курортов, в том числе калининградское взморье, Санкт-Петербург, «Новую Анапу» на черноморском побережье, новые территории на Азовском море (туда входит и Запорожье), территории у Японского моря, рядом с Владивостоком, и Байкал. Общий объем государственного финансирования составит 103 миллиарда рублей. Средства направят на развитие инфраструктуры, обустройство курортов. Кроме того, на площадки зайдут инвесторы.

«Порядка 10 миллионов человек дополнительно смогут отдыхать там ежегодно. Добавится около 73 тысяч номеров. Естественно, будет диверсифицирована структура отдыха, причем круглогодичного. Строятся и учреждения санаторно-курортного типа, и гостиницы, появляются средства досуга, развлечения и прочее. В целом это повлияет и на регионы - и даст возможность россиянам выбирать отдых. Потому что сейчас только на транспорт люди зачастую тратят от 20% до 50-60%», - рассказал Барзыкин.

По его словам, туристы смогут отдыхать ближе к курортам.

«Цены этот проект не повысит. Понизятся ли они - уже от многих факторов будет зависеть», - подытожил эксперт.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания предположил, что его страна в 2024 году станет лидером по количеству отдыхающих российских туристов.

Инвестиции Отдых Черное море Санкт-Петербург Путешествия Туризм Владивосток
24 июня 2024, 00:40
Турфирмы призвали отменить штрафы за отмену туров в Севастополь
РИА «Новости»
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Туроператорам рекомендовали не штрафовать отдыхающих за отмену туров в Севастополь и Крым после обстрела курортной зоны со стороны Вооруженных сил Украины. Об сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

«Рекомендуем туроператорам и другим участникам туристического рынка с пониманием отнестись к ситуации, не применять штрафные санкции при отмене туров в Севастополь и Республику Крым», - отметили в сообщении.

Украинские боевики ударили ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями по Севастополю 23 июня. Силы ПВО сбили четыре ракеты, одна взорвалась в воздухе. Осколки боеприпаса рухнули на курортную зону, где находились отдыхающие. Жертвами атаки стали четыре человека, включая двоих детей. Также ранения получили более 150 человек.

Севастополь Удар по Севастополю ракетами ATACMS
23 июня 2024, 01:53
Дешевле, чем в Турции. Россиянам назвали популярное направление для отдыха
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Отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для российских туристов стал дешевле, чем в Турции. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов в интервью РИА «Новости».

По словам эксперта, к росту цен на отдых в Турции привели экономические проблемы страны. Там высокая инфляция, резко увеличиваются зарплаты и стоимость электроэнергии. Из-за этого отели вынуждены повышать цены.

Другая причина - стагнация гостиничного бизнеса в стране. Ключевая ставка в Турции достигла 45%. В таких условиях невыгодно брать кредиты на строительство отелей - они просто не окупятся.

ОАЭ, напротив, сейчас активно развивает туристическую индустрию. В стране стабильная экономика, нет большой инфляции, невысокие ставки по кредитам. К тому же там дешевая электроэнергия и относительно недорогая рабочая сила.

«Помимо этого, ОАЭ добились более длинного сезона, чем в Турции. <…> Летом туда едут целыми семьями. Конечно, основная причина - цены, потому что получить сервис и отдых такого высокого уровня за умеренные деньги возможно только летом», - добавил эксперт.

Ранее президент АТОР Артур Мурадян сообщил, что в выдаче мультишенгена россиянам чаще всего отказывают Греция и Испания.

Отдых Турция ОАЭ Инфляция
22 июня 2024, 17:27
Вылетевший в Сочи самолет вернулся в аэропорт Антальи
РИА «Новости»
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Экипаж вылетевшего в Сочи из турецкой Антальи самолета авиакомпании Azur Air вернулся обратно из-за попавшей в двигатель птицы. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Собеседники журналистов подчеркнули, что посадка прошла в штатном режиме. В ближайшее время борт осмотрят инженеры.

«Экипаж рейса принял решение о возвращении в аэропорт вылета в связи с подозрением на попадание птицы в двигатель», - заявили в компании.

О развороте и возвращении в аэропорт Антальи вылетевшего в Сочи самолета сообщила новостная платформа гражданской авиации Турции Hava Sosyal Medya на своей странице в социальной сети X. Авторы публикации не уточнили причин такого решения экипажа.

В начале июня появившиеся на взлетно-посадочной полосе аэропорта Бишкека птицы помешали разгону самолета «Аэрофлота», выполнявшего рейс в Москву.

В пресс-службе перевозчика заявили, что рейс отменили, а борт отправили на дополнительную проверку. Пассажиры вылетели в Москву на следующем рейсе в самолете большей вместимости.

Авиация Турция Сочи Птицы Самолеты Россия
21 июня 2024, 13:56
Россия начала переговоры о безвизовых поездках еще с девятью странами
РИА «Новости»
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В России приступили к переговорам о безвизовых поездках россиян еще в девять стран. Об этом рассказал РИА «Новости» директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Он отметил, что на сегодняшний день по двусторонним соглашениям об отмене визовых формальностей жители более 65 стран могут приезжать в Россию по своим обычным паспортам. Только за последние четыре года вступили в силу 15 подобных соглашений.

«Кроме того, еще с девятью государствами в настоящее время ведутся переговоры о достижении подобных договоренностей», - добавил Климов.

При этом Россия выступила против одностороннего безвиза с дружественными странами. По словам Климова, отмена виз для въезда в РФ без аналогичных мер со стороны других государств поставит россиян в уязвимое положение.

В прошлом году границу РФ пересекли свыше 110 миллионов человек. Этот показатель вырос на 36%, по сравнению с 2022 годом.

Паспорта Россия Переговоры МИД РФ

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