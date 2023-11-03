С января по сентябрь 2023 года въездной турпоток в страну вырос в три раза в сравнении с прошлым годом. За это время иностранцы пересекли российскую границу 429,1 тысячи раз. Целью поездок стали путешествия.

Чаще всего в страну приезжали туристы из Китая. Они пересекли российскую границу 105,8 тысячи раз.

Вторыми по числу поездок в России стали жители Германии. В пятерку лидеров также вошли туристы из Турции, Ирана и Туркменистана.

В октябре Россия опередила Китай и заняла первое место по турпотоку на Пхукет. На тайский курорт приехали примерно 62 тысячи соотечественников. Также россияне стали скупать недвижимость в этой стране.