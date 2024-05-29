29 мая 2024, 15:06

Кабмину поручили утвердить проект по созданию новых круглогодичных курортов

Global Look Press
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Президент Владимир Путин поручил утвердить проект по созданию круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В список вошли места отдыха на побережьях Азовского, Балтийского, Каспийского, Черного и Японского морей, а также озера Байкал.

Среди курортов: «Приморск» в Запорожской области, «Белая дюна» под Калининградом и «Санкт-Петербург Марина» в Северной столице, «Каспийский прибрежный кластер» в Дагестане, «Новая Анапа» на Кубани и «Золотые пески» в Крыму, «Приморье» в Приморском крае и «Волшебный Байкал» в Бурятии и Иркутской области.

Путин сделал поручение правительству России, ответственный за его исполнение до 1 ноября - премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава государства также поручил разработать единую цифровую платформу в сфере туризма. Срок исполнения - до 1 сентября 2024 года.

Туризм Россия Владимир Путин
28 мая 2024, 15:35
Ни хао! Китайских туристов в российских гостиницах будут встречать по новому ГОСТу
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Роскачество в ближайшие дни начнет оценивать соответствие российских туробъектов требованиям ГОСТа China Friendly и, по итогам проверки, выдавать соответствующие сертификаты. Что входит в стандарт, рассказал генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов в стриме 360.ru с ведущей Екатериной Малашенко.

До пандемии COVID-19 Китай был самым большим рынком для России в плане туристов. Сейчас КНР снова набирает обороты. Но китайский рынок - это очень большая специфика. У туристов из этой страны есть проблемы со знанием языка.

«Этот стандарт, прежде всего, нацелен на то, чтобы сделать их пребывание в России более комфортным», - объяснил специалист.

По его словам, единый стандарт включает пять больших аспектов: услуги аэропортов, средств размещения, объектов питания, предприятий торговли и объектов показа.

«Во всех этих заведениях сейчас будут дополнительные усилия прикладываться для того, чтобы китайским туристам было комфортно. <…> Такие вещи, конечно же, надо хорошо знать, чтобы пребывание наших гостей было комфортным, и их приезжало больше», - заключил специалист.

Российским туристам в свою очередь посоветовали отказаться от поездок в Китай в даты национальных праздников. Эти периоды становятся причиной транспортного коллапса по всей стране.

Роскачество Туризм Россия Китай
28 мая 2024, 06:27
Отказ в шенгенской визе получил каждый десятый обратившийся россиянин
Global Look Press
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Россия в 2023 году вошла в топ-5 стран по количеству заявок на шенгенскую визу. Доля отказов составила 10,6%, увеличившись в 13 раз с 2019 года. Статистические данные Еврокомиссии опубликовал РБК.

В пятерку стран, чьи граждане подали больше всего заявлений на получение шенгенской визы, включили Китай, Индию, Турцию, Марокко и Россию. Россияне обратились за этим документом 520 тысяч раз против более 687 тысячи в 2022 году. Доля отказов увеличилась с 10,2% до 10,6% и более чем в 13 раз с 2019 года.

Чаще всего в шенгенской визе россиянам отказывала Мальта, 34,8%. На втором месте Эстония, на третьем - Швеция. Они отклонили 31,7% и 29,6% заявок соответственно. Австрия и Германия отказались выдавать документы в 26,4% и 20,5% случаев.

Несмотря на приостановку упрощенного визового режима , россияне по-прежнему могут получать шенгенскую визу. Руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь заявила, что ее можно оформить в Венгрии, Исландии, Словении, Португалии и других странах.

Туризм Визы Европа Россия
24 мая 2024, 15:07
Россиян пригласили принять участие в опросе на тему туризма внутри страны
Unsplash
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Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» проведет социологическое исследование на тему туризма. Главная цель — выяснить спрос и предложение, а также изменения в этой сфере. К участию приглашаются граждане со всей страны.

Опрос профессионалов туристической отрасли на тему «Внутренний туризм в 2023-2024 годах» доступен по ссылке. Регистрация на участие в нем проводится с 2 по 30 мая и завершится через шесть дней.

Также проводится еще один опрос россиян на тему «2024: Отдыхаем в России. Где были? Что видели? Куда поедете?». Регистрация доступна по ссылке и завершится через два дня - 26 мая.

По результатам исследования Агентство сформирует аналитический отчет, в который войдут результаты проведенных опросов. Они помогут соотнести существующий спрос на путешествия по России с имеющимся предложением.

Кроме того, опрос поможет оценить эффективность мер поддержки для представителей туристической отрасли, а также выявить закономерности в том, как среднестатистический россиянин воспринимает внутренний туризм и относится к нему.

Результаты опросов будут опубликованы в июне 2024 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Исследования Путешествия Туризм Опросы Россия
21 мая 2024, 00:19
Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в Афганистан
РИА «Новости»
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Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендовало гражданам отказаться от поездок в Афганистан. Причиной стали нападения на туристов.

«В Москве встревожены сообщениями об очередном террористическом нападении на иностранных туристов в Афганистане», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД напомнили, что 17 мая в результате стрельбы на рынке города Бамиан погибли трое испанских туристов, еще четверо путешественников из европейских стран получили тяжелые ранения.

На фоне сложной ситуации с безопасностью в МИД призвали россиян отказаться от поездок в Афганистан с личными или туристическими целями.

В мае в афганской провинции Баглан произошло сильное наводнение. В результате разгула стихии погибли более 300 человек, больше тысячи домов были разрушены.

Афганистан Россия МИД РФ

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