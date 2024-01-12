Исследование «МегаФона»: турпоток россиян в Европу вырос в новогодние праздники

Исследование оператора показало, что в целом за прошедшие праздники за границу выехало на 11% больше россиян, чем в прошлом году. Среди туристических направлений, пользующихся популярностью этой зимой, больше всего выросло число поездок в страны Азии. В частности, в 10 раз увеличилось количество российских путешественников, посетивших Китай. При этом самый высокий рост показали островные территории КНР - Гонконг (в 22 раза) и Макао (в 35 раз). Такой скачок объясняется тем, что в прошлом году Китай открыл границы для туристов после трех лет строгих ограничений, действовавших из-за пандемии коронавируса. Значительное увеличение турпотока по сравнению с прошлыми зимними каникулами также показали Вьетнам (148%), Сингапур (130%), Япония (94%) и Шри-Ланка (62%).

Растет интерес россиян к Ближнему Востоку. В эти новогодние праздники в ОАЭ отправилось на 17% больше путешественников, чем год назад. Соседнюю Саудовскую Аравию посетило на 20% больше туристов. Взрывной рост продемонстрировал Кувейт, куда поехало в 51 раз больше россиян, чем на прошлых зимних каникулах.

Среди европейских стран лучшую динамику показали Италия (+47%), Германия (+34%), Франция (+27%). При этом по уровню прироста год к году среди государств ЕС лидером стала Исландия - ее посетили в три раза больше россиян. Первое место по падению популярности среди стран Европы заняла Финляндия - новогодний турпоток туда снизился на 71%.

Из стран Африки лучшую динамику продемонстрировал Алжир - прирост составил 182%. На Маврикий в зимние каникулы отправилось на 168% больше россиян. Популярность Марокко выросла на 65%, Египта - на 19%.