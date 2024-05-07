07 мая 2024, 00:54

«Информационный вакуум». Застрявших в Хургаде туристов оставили в отеле

Freepik
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Пассажиры одного из задержанных рейсов AlMasria из Хургады в Москву не вылетели вовремя из Египта. Со стороны туроператора никакой информации о полетах не поступало, всех туристов расселили обратно по номерам в отеле, поделился с 360.ru один из них.

«У нас вылет должен был состояться из аэропорта Хургады 6 мая в 20:00, трансфер из отеля в 16:45. Однако утром родственники стали прислать сообщения, что в аэропорту огромные задержки. Мы стали обращаться с вопросами к гиду. Но в ответ получили лишь полный информационный вакуум. Нам вообще ничего не говорили», - рассказал россиянин.

По его словам, первую информацию о вылете дали в 14:00. Представители туроператора заявил, что рейс отменили. К этому моменту часть туристов уже успела выселиться из номеров.

«Кто-то продлил за свой счет номер до 16:00. Мы поступили также. Чтобы остаться в номере до 18:00 я заплатил за 45 долларов. Потом пошла информация от гидов, что все остаются в отеле и стали продлевать проживание», - отметил он.

Также турист рассказал, что номера в отеле «кое-как раздали номера». Теперь людям остается сидеть и ждать вылет, который якобы будет в 01:00.

В АТОР ранее заявили, что ситуация с переносами рейсов AlMasria, имеет веерный характер. В Москве почти на сутки задержали рейс авиакомпании в Хургаду. Вылет ожидали сотни пассажиров.

Турция Египет Отели Авиакомпании Москва
19 апреля 2024, 04:08
Российские туристы устроили бунт в аэропорту Дубая
Global Look Press
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Российские туристы после трех дней ожидания вылета устроили бунт в аэропорту Дубая. Люди хлопали в ладоши и скандировали «Домой! Москва!», сообщил Telegram-канал Baza.

«Импровизированный митинг длился почти полчаса. Все это время российские туристы требовали отправить их домой», - рассказали авторы материала.

Авиасообщение в Дубае закрыли из-за проливных дождей несколько дней назад. По информации Baza, авиакомпания Emirates, которая отменила рейсы в Россию, игнорирует пассажиров. Они находятся в неведении, когда смогу улететь домой и где сейчас их багаж За сутки дали один ваучер в McDonald’s, но там сказали, что еды нет. Пассажиры падают в голодные обмороки. Местный полицейский снял митинг на видео и удалился.

В Дубае 15 апреля выпал годовой объем осадков. Ливни привели к затоплению дорог, подтопленным оказался даже аэропорт Дубая, десятки рейсов пришлось отменить.

Еда Туризм Россия Митинги Дубай Москва
17 апреля 2024, 16:31
Крым или Сочи? Где бюджетнее отдохнуть этим летом
Unsplash
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Сочи стал своеобразным монополистом. Только там среди всего российского побережья работает аэропорт. Поэтому выгоднее всего этим летом отдохнуть в Крыму. Причем выбирать можно любой город — от Ялты до Евпатории. Такое мнение выразил в стриме «360» с Екатериной Малашенко эксперт по туризму Алексан Мкртчян.

По его словам, цены на отдых в Крыму останутся на уровне прошлого года. Пока полуостров остался самым бюджетным направлением для отпуска на морском побережье.

«Самая хорошая новость: Крым - единственный из всех российских регионов не поднял цены позапрошлого года. Если кому-то нужно бюджетно [отдохнуть], мой совет - в Крым!» - сказал Мкртчян.

Он напомнил, что транспортная сеть в регион хорошо налажена. В Крым ходит много поездов из разных городов России. А около 80% россиян едут туда на личных автомобилях. Направление, по словам Мкртчяна, можно выбрать любое: Феодосия, Судак, Ялта, Алушта, Евпатория, Керчь, сам Севастополь. В последнем мало отелей, но отдохнуть можно.

«Люди едут по всему Крыму. Давайте в цифрах: если в Крыму отель стоит пять тысяч рублей в сутки на двоих, скажем, с двухразовым питанием, подобный отель в Сочи стоит 10-12 тысяч рублей. То есть Крым дешевле примерно в два раза, чем Сочи», - подчеркнул эксперт по туризму.

Еще одно бюджетное направление для отдыха на морском побережье - Абхазия. Там отпуск выйдет примерно на 20-30% дешевле Сочи. На столько же бюджетнее Сочи Анапа и Приазовское побережье, в том числе Ейск и Темрюк.

«Дагестан тоже примерно на 20% дешевле Сочи. Смотрите, я специально все сравниваю с Сочи. Сочи - это такая самая высокая планка, потому что там единственный открытый аэропорт на всем побережье России», - пояснил он.

Анапа, Геленджик, Симферополь - пока все эти воздушные гавани закрыты. Сочинские отельеры все это понимают и от души повышают цены, резюмировал Мкртчян.

Туризм Сочи Крым
12 апреля 2024, 01:31
«Откровенная дискриминация». Турецкая авиакомпания не пустила россиян на рейс
РИА «Новости»
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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines без объяснения причин не пустила трех пассажиров из России на рейс в Мексику. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян РИА «Новости». В АТОР призвали российских туроператоров не отправлять туристов рейсами турецких авиакомпаний из-за их дискриминационных действий.

По словам Мурадяна, Turkish Airlines не пустили на рейс россиян, хотя у них был оплачен турпакет с билетами и подтвержденными бронями отелей. При этом туристам не выдали никаких официальных документов об отказе в посадке. В результате они остались без отпуска, который хотели провести в Канкуне. Мурадян заявил, то действия авиакомпании приобретают откровенно дискриминационный характер.

«Абсолютно разумным сейчас будет воздержаться от транзитной перевозки на рейсах турецких перевозчиков в пользу других вариантов. Особенно если учесть, что, к примеру, ни одна ближневосточная авиакомпания ничего подобного в отношении россиян себе не позволяет», - добавил эксперт.

Ранее стало известно, что Turkish Airlines начала не пускать россиян на рейсы в Южную Америку. Среди причин, которые озвучивает компания, - отсутствие багажа и «чистый» паспорт без виз.

Мексика Турция Визы Самолеты Россия Авиакомпании
03 апреля 2024, 13:12
Россиянам рассказали, во сколько обойдется отдых в Сочи и за границей в мае
Unsplash
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В майские праздники Сочи планирует принять около 340 тысяч туристов, сообщили на официальном сайте города. Бронирование отдыха на этом курорте идет не менее активно, чем в прошлом году, и цены пока не взлетели, рассказал «360» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Я вот сейчас нахожусь в Сочи, билет купил чуть менее чем за шесть тысяч. Понятно, что еще не 1 мая - если заранее либо уже в праздники покупать, будет до восьми тысяч как авиабилет, так и железнодорожный. Цены на размещение самые различные - чем категория выше, тем дороже, - но начинаются от 4200–4300 на двоих с завтраком. За эти деньги номер вполне приличный можно снять», - сообщил он.

Эксперт добавил, что в майские праздники уже тепло, работают прибрежный и горный кластеры.

«Можно уложиться в 30–35 тысяч, но это бюджетный отдых. Если говорить о Турции, туда билет будет как раз столько стоить. Конечно, из-за валютного курса, из-за подорожавших полетных программ заграница стала для нас значительно дороже, чем внутренний отдых», - продолжил Барзыкин.

Тем не менее, по его словам, поток туристов в Турцию, начиная со Стамбула и заканчивая Антальей, продолжает формироваться. Сезон уже второй год начинается с мая - раньше он стартовал в июне. Купаться в море пока рано, но есть бассейны и экскурсионные программы.

Без особого ущерба для кошелька россияне могут съездить в ближнее зарубежье.

«Белоруссия - может, для нас и не заграница, но туда поехать относительно дешево - от трех до пяти тысяч на поезде, „Ласточки“ ходят два раза в день. И, естественно, цены на размещение сравнимы с нашими. Абхазия - тоже заграница, но с нашими паспортами, и на майские она тоже очень хорошо подходит. Все ближнее зарубежье - Казахстан, Узбекистан и ряд других государств - оптимально и становится более востребовано. Где-то до 40% едут туда», - пояснил Юрий Барзыкин.

Он добавил, что с конца апреля начинается навигация, и речные круизы также востребованы.

Отдых Праздники Путешествия Туризм Отпуск Сочи

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