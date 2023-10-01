Главные опасности отдыха в Гоа назвали в АТОР

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В субботу, 30 сентября, «Аэрофлот» возобновил прямые рейсы в Гоа. Этот индийский курорт - одно из самых бюджетных направлений для отдыха, но туристов там поджидают определенные опасности. Об этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян рассказал «Газете.Ru».

Артур Мурадян напомнил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Индии не самая хорошая. Поэтому эксперт посоветовал перед поездкой сделать все прививки, рекомендованные Роспотребнадзором и Минздравом.

«Обязательно помнить про мытье рук, потому что кишечно-желудочные инфекции лидируют среди причин, которым люди обращаются в страховые при нахождении в Индии», - рассказал Мурадян.

По словам эксперта, отдых в Гоа популярен у россиян благодаря низким ценам и простоте в получении виз. Но Мурадян напомнил, что в путешествие необходимо взять с собой наличную валюту, так как в Индии не работают российские карты.

Ранее в АТОР назвали самые бюджетные направления для отдыха в октябре.