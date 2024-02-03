ФСБ раскрыла данные по поездкам иностранцев в Россию

Начало февраля — лучшее время задуматься о летнем отдыхе за границей. У туроператоров появляются хорошие скидки на самые популярные направления. О том, где лучше всего провести летний отпуск с выгодой для кошелька, «360» рассказал вице-президент АТОР по международному туризму и генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян.

Он добавил, что объем летних бронирований по Таиланду выше среднего по рынку среди других направлений. Но стоит учитывать, что в июне и июле в стране начинается сезон муссонов, хотя обычно российские туристы относятся к дождям очень спокойно.

Курорты Вьетнама для россиян пока не особо доступны. Несмотря на то, что «Аэрофлот» объявил о запуске рейсов в юго-восточную страну, туристов доставят только в ее столицу - Хошимин, откуда до туристических мест Нячанг и Фантьет придется добираться самостоятельно.

На первое место эксперт поставил популярные курорты Турции. Он пояснил, что сейчас россияне могут воспользоваться действующей акцией раннего бронирования, которая позволяет выбрать отель по душе, а также даты перелета без переплаты во время повышенного спроса.

На втором месте расположился Таиланд. Мурадян отметил, что юго-восточная страна второй год подряд бьет рекорды по популярности у российских туристов.

Объединенные Арабские Эмираты всегда снижают цены на время летнего отдыха. Разница достигает 40% по сравнению с осенне-зимним периодом. Это позволяет туристам получить хороший уровень сервиса за небольшие деньги. Несмотря на сильную жару, в летние месяцы популярность этого направления не уменьшается.

«Если смотреть на не самые очевидные направления, то летом популярностью станут пользоваться Мальдивы. На них сейчас действует скидка в 25−30% от зимних цен, что делает это направление более доступным», - отметил собеседник «360» и добавил, что перевозчики сохранили прямые рейсы из России.

Для тех, кто предпочитает дальнемагистральные перелеты, лучше всего подойдет Куба. Остров продолжает пользоваться популярностью, но стоимость тура в течение года сильно не меняется. Но это хорошая альтернатива для тех, кто уже устал от стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.