Финляндия анонсировала новые запреты на границе с Россией

Спрос россиян на бронирование отелей за рубежом в новогодние праздники возрос почти на четверть. В тройку самых популярных стран вошли Белоруссия, Таиланд и Турция. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса Ostrovok.

По состоянию на ноябрь, спрос на места размещения в других странах на период с 23 декабря 2023 года по 14 января 2024 года возрос на 23%. Из-за курса валют одна ночь в отеле за год подорожала на 67% - до 10,5 тысячи рублей.

В тройку самых популярных стран вошли Белоруссия, Турция и Таиланд. Первое место занял Минск, несмотря на подорожание отелей на 36%, в среднем до 9,4 тысячи рублей за сутки. На второй строчке Стамбул с подорожавшими на 37% номерами, до 10,8 тысячи рублей. Третье место занял Брест, где ночлег обойдется в 5,7 тысячи рублей, с повышением на 43%. Четвертое и пятое места поделили Гродно и Паттайя. Отдых там стоит в среднем 5,3 и 4,8 тысячи рублей, с ростом на 26% и 33%.

В целом россияне стали чаще выбирать для встречи Нового года страны СНГ. Их доля в общем количестве бронирований достигла 57% вместо 51% в 2022 году.

В ноябре Шри-Ланка начала выдавать россиянам бесплатные визы. На Россию в 2023 году пришлись 13% турпотока.