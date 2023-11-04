04 ноября 2023, 20:49

Федеральная пассажирская компания запустила два новых туристических маршрута

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Федеральная пассажирская компания запустила новые туристические маршруты. Любители путешествовать поездом теперь могут отправиться в круиз на север страны и по городам Золотого кольца.

Первый и единственный в этом году рейс туристического поезда «К северному сиянию» отправился вчера, 3 ноября, с Ленинградского вокзала столицы. Круиз продлится пять дней. За это время туристы успеют полюбоваться красотами Карелии, побывать в Мурманске, за Полярным кругом, увидеть северное сияние и узнать тайны вологодского кружева.

«Маршрут поезда пройдет через такие города как Петрозаводск, Мурманск и Вологда. Больше 90% мест в поезде распродано, и это говорит о том, что российский север наряду с другими направлениями тоже пользуется очень большим спросом у наших туристов», - поделился заместитель гендиректора ФПК Николай Абрамов.

В составе есть комфортабельные вагоны «Люкс», СВ и купе. После экскурсий можно отдохнуть в уютном вагоне-баре или вагоне-ресторане. Даже меню помогает окунуться в атмосферу русского севера: среди блюд - жаркое по-карельски, суп «Северный» с лососем и горбушей. А еще в поезде можно купить гастрономические сувениры: риет из оленины, ягодный соус, яблочный сыр, морепродукты.

«Дочь в последний момент выкупила это место две недели назад, спросила: „В Мурманск хочешь?“, а я давно хотела. Я уже везде была, даже на Дальнем Востоке!» - похвасталась одна из пассажирок.

Первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок ОАО РЖД Елена Ракова добавила, что в новогодние праздники к маршруту добавится Муром.

«Мы хотели создать такой вот симбиоз, когда мы встречаем вместе в одном маршруте большие города Золотого кольца, и вместе их комбинируем с малыми городами», - пояснила она.

Первое отправление туристических поездов прошло в праздничной обстановке: на перроне Ленинградского вокзала выступал известный народный ансамбль «Бурановские бабушки», а на Ярославском вокзале гостей и пассажиров поезда развлекали актеры в образах скороморохов и исполнители народных русских песен.

Поздним вечером того же дня с Ярославского вокзала Москвы отправился туристический поезд «По Золотому кольцу». За три дня путешественники посетят Ярославль, Иваново, Владимир и Суздаль. В вагонах создали комфортные условия: есть вагон-ресторан, купе для маломобильных пассажиров.

Можно купить только билет на поезд или по желанию заказать еще и туристический пакет с трансфером, питанием и экскурсиями.

«Города Золотого кольца являются центрами культурного и исторического наследия нашей Родины. Мы поддерживаем инициативы руководства нашей страны по развитию внутреннего туризма, и, как отметил президент Российской Федерации Владимир Путин, это оказывает существенное влияние на развитие регионов и туристических кластеров», - рассказал генеральный директор АО ФПК Владимир Пястолов.

Путешествия Туризм Поезда
03 ноября 2023, 12:32
Китайские туристы стали массово приезжать в Россию — СМИ
РИА «Новости»
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Китайские туристы вновь стали лидерами по количеству поездок в Россию. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ.

С января по сентябрь 2023 года въездной турпоток в страну вырос в три раза в сравнении с прошлым годом. За это время иностранцы пересекли российскую границу 429,1 тысячи раз. Целью поездок стали путешествия.

Чаще всего в страну приезжали туристы из Китая. Они пересекли российскую границу 105,8 тысячи раз.

Вторыми по числу поездок в России стали жители Германии. В пятерку лидеров также вошли туристы из Турции, Ирана и Туркменистана.

В октябре Россия опередила Китай и заняла первое место по турпотоку на Пхукет. На тайский курорт приехали примерно 62 тысячи соотечественников. Также россияне стали скупать недвижимость в этой стране.

Путешествия Туризм Китай
03 ноября 2023, 09:19
Россияне стали самой многочисленной группой туристов на Пхукете
Unsplash
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Около 62 тысяч россиян побывали в октябре на Пхукете. Россия опередила Китай и заняла первое место по турпотоку на курортный остров, сообщил ТАСС со ссылкой на иммиграционное бюро одноименной провинции Таиланда.

С начала 2023 года в международный аэропорт Пхукета прилетели около 600 тысяч россиян. Последние два месяца страна лидировала по количеству приехавших на остров туристов. В октябре там побывали 62 тысячи граждан России против 40,2 тысячи по итогам сентября.

Из Китая прибыли почти вдвое меньше людей, 36,4 тысячи. Третье место заняла Австралия с 22,7 тысячи туристов. Четвертое и пятое поделили Индия и Германия - 19,8 и 13,5 тысячи человек соответственно. Пограничники уточнили, что российских туристов могло быть больше. Многие не попали в отчет, потому что прилетели не напрямую, а через Бангкок и другие города.

Россияне стали чаще покупать недвижимость в Таиланде. Агентство Bloomberg заявило, что именно за счет инвесторов из этой страны продажи вилл подскочили на 82%.

Туризм Таиланд
01 ноября 2023, 09:37
Шри-Ланка начнет выдавать бесплатные визы россиянам в ноябре
Pxhere
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Руководство Шри-Ланки станет выдавать бесплатные визы гражданам России, скорей всего, с 7 ноября. Об этом газете The Daily Mirror заявил глава управления по развитию туризма республики (SLTDA) Приантха Фернандо.

Программу бесплатных виз запустят для семи стран. Помимо России, в этот список вошли Индия, Китай, Малайзия, Япония, Индонезия и Таиланд.

«Программа бесплатных виз для семи стран, недавно одобренная кабинетом министров, вступит в силу только после того, как департамент иммиграции и эмиграции опубликует соответствующее официальное сообщение», - подчеркнул Фернандо.

Он добавил, что власти планировали включить в список визовой программы только три государства: Россию, Китай и Индию. Министерство туризма провело исследование, и выяснило, что много путешественников приезжают и из других стран, в связи с чем перечень расширили. Из России на Шри-Ланку, по данным SLTDA, в этом году приехало 13% туристов от общего потока.

Ранее в Таиланде ввели безвизовый режим для россиян. Граждане РФ смогут находиться в юго-восточной стране в течение трех месяцев.

Путешествия Визы Шри-Ланка
31 октября 2023, 13:33
Россияне стали чаще выбирать страны Азии и Южной Америки в бархатный сезон — «МегаФон»
Unsplash
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Российские туристы стали чаще выезжать в бархатный сезон за рубеж, чем в прошлом году. Возросла популярность стран Азии и Южной Америки. Такой вывод сделали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.

В период с 1 сентября по 15 октября общий турпоток вырос на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Лидером среди популярных направлений бархатного сезона осталась Турция, хотя в абсолютных цифрах ее посещаемость путешественниками из России год к году уменьшилась на 8%.

На втором месте оказалась Абхазия, турпоток в эту страну остался на прошлогоднем уровне. Замыкает первую тройку Египет, популярность которого выросла за год на 20%. В топ-5 направлений по количеству путешественников также попали Объединенные Арабские Эмираты и Армения - обе страны показали 28%.

Среди стран Ближнего и Среднего Востока туристы из России стали в 3,2 раза чаще выбирать Оман. Спрос на это направление повысился после возобновления прямых рейсов в декабре прошлого года. Также в 2,3 раза больше российских путешественников посетили этой осенью Катар. Популярность страны растет благодаря безвизовому въезду и относительно недолгому перелету. Кроме того, у россиян вырос спрос на Иран ( 76%) и Саудовскую Аравию ( 50%).

Аналитиками отмечается значительный рост интереса и к странам Латинской Америки. Так, в бархатный сезон этого года туристы из России в 18 раз чаще посещали Кубу. Такому результату способствовало восстановленное летом прямое авиасообщение. Также россияне в 2,7 раза чаще выбирали Венесуэлу.

Азиатское направление выросло на 168% год к году по количеству путешественников из России. Поездкам в Китай стали отдавать предпочтение в 10 раз чаще, Таиланду - почти в девять раз, а Индонезии - в 2,7 раза. На приток россиян положительно повлияло мартовское увеличение количества рейсов из Москвы в Коломбо. Благодаря этому в бархатный сезон Шри-Ланку посетили почти в пять раз больше туристов из РФ, чем годом ранее. Мальдивы при этом показали обратный результат - популярность этого направления снизилась на 42%.

Турпоток россиян в Европу сократился в 2023 году на 20%. Однако это не затронуло традиционно популярные среди жителей РФ направления: Черногория выросла на 76%, Кипр - на 43%, Италия - на 40%, Великобритания - на 35%, а Франция - на 25%.

Путешествия Туризм Азия

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