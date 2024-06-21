Дипломаты выступили против одностороннего безвиза с дружественными странами

По его словам, министерство не поддержит одностороннюю либерализацию порядка въезда, даже в отношении дружественных стран. Климов объяснил, что введение безвизового режима лишит вторую сторону мотивации сделать то же самое и нанесет ущерб внешнеполитическому авторитету России.

«Эти инициативы поставили бы иностранных граждан в привилегированное по сравнению с россиянами положение, что стало бы справедливым поводом для нареканий со стороны наших граждан», - сказал он.

Климов напомнил, что в 2016 году президент России Владимир Путин утвердил мораторий на одностороннее предоставление иностранцам безвизового въезда или визовых льгот. Поэтому, заявил он, нет практической возможности реализовать подобные идеи.

Изменить условия пребывания иностранцев в России предложило Минэкономразвития. Чиновники призвали пересмотреть срок действия виз и сделать их многократными.