Число путешествий по России увеличилось на 16%
Внутренний туристический поток по России в период с мая по август увеличился почти на 16% по сравнению с прошлым годом. Путешествие по стране выбрали 32 миллиона человек, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Его слова привели на сайте ведомства.
«Летний сезон еще не закончился, но предварительные данные уже есть. Главный показатель - число туристических поездок. То есть число туристов, которые остановились в коллективных средствах размещения. Это показатель вырос за май–август почти на 16% (c 27 до 32 миллионов человек)», - отметил он.
По словам министра, количество турпоездок стало на пять миллионов больше в сравнении с прошлым летом. Самыми популярными направлениями для туристов остались Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Крым и Нижегородская область.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что с начала года туристический поток и средняя загрузка гостиниц столицы почти достигла рекорда 2019 года. За три летних месяца Москву посетили более семи миллионов туристов, благодаря им доход в бюджет города составил 51 миллиард рублей.