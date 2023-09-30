Число путешествий по России увеличилось на 16%

30 сентября 2023, 01:46
РИА «Новости»
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Внутренний туристический поток по России в период с мая по август увеличился почти на 16% по сравнению с прошлым годом. Путешествие по стране выбрали 32 миллиона человек, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Его слова привели на сайте ведомства.

«Летний сезон еще не закончился, но предварительные данные уже есть. Главный показатель - число туристических поездок. То есть число туристов, которые остановились в коллективных средствах размещения. Это показатель вырос за май–август почти на 16% (c 27 до 32 миллионов человек)», - отметил он.

По словам министра, количество турпоездок стало на пять миллионов больше в сравнении с прошлым летом. Самыми популярными направлениями для туристов остались Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Крым и Нижегородская область.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что с начала года туристический поток и средняя загрузка гостиниц столицы почти достигла рекорда 2019 года. За три летних месяца Москву посетили более семи миллионов туристов, благодаря им доход в бюджет города составил 51 миллиард рублей.

Санкт-Петербург Туризм Россия Сергей Собянин Москва 2023
Туристы в Сочи пожаловались на нашествие клопов-«вонючек»
22 октября 2023, 22:07
Freepik
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С наступлением холодов в Сочи полчища мраморных клопов заполонили жилые дома и отели. Туристы недовольны нашествием насекомых, которых они обнаруживают даже по приезде домой. Подробности рассказало интернет-издание Sochi1.ru.

Мраморные клопы, которых за едкий запах называют «вонючками», протискиваются в щели, прячутся в складках одежды. Туристы выкладывают видео с насекомыми. Один из них выложил кадры с экскурсии по подвесному мосту над Ахштырским ущельем.

«Вот посмотрите, это все вонючки. Прогулочка так себе», - прокомментировал автор видео.

Замначальника отдела карантина растений Южного межрегионального управления Россельхознадзора Геннадий Бабенко пояснил изданию, что нашествие насекомых осенью - обычное явление.

«С приходом холодов клоп начинает искать места, где он сможет перезимовать - сараи, балконы, пробирается в квартиры», - рассказал эксперт.

Насекомые не опасны для человека.

Туристам рекомендовали не оставлять открытыми окна. Один из отдыхающих обнаружил клопа-«вонючку», приехав домой в Сибирь.

«Я приехал домой в Сибирь и обнаружил, что привез эту гадость домой. Даже не знаю как. Надеюсь, в наших суровых условиях оно не приживется», - написал турист.

Местные жители пояснили, что «вонючий» период в Сочи продлится до середины декабря.

Туризм Сочи
Спрос и цены на путевки в Египет упали на фоне войны в Израиле
19 октября 2023, 03:12
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Спрос на туристические путевки из России в Египет за последнюю неделю упал на 4%, цены рухнули на 25-31%, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру». Это объясняется обострением палестино-израильского конфликта.

«Падение и спроса, и цены на путешествия в Египет началось 11 октября и продлилось до 17 октября. За это время объем продаж по направлению сократился примерно на 4% относительно соответствующего показателя за предшествующие две недели, а стоимость большинства предложений опустилась в среднем на 25-31%», - отметили в группе компаний.

По данным туроператора, ситуация стабилизировалась с 17 октября. В «Слетать.ру» пояснили, что к падению стоимости туров привели колебания спроса в первую неделю после начала обострения ситуации в соседнем Израиле.

Ранее Шри-Ланка отменила плату за визы для туристов из пяти стран: России, Китая, Индонезии, Индии и Таиланда. Министерство туризма республики пришло к выводу, что отмена въездных пошлин поможет увеличить турпоток на остров до пяти миллионов человек в год.

Путешествия Египет Туризм Конфликт Израиля и Палестины
Спрос на туры в Европу подскочил на треть
17 октября 2023, 07:51
Unsplash
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Несмотря на сложности с перелетами и получением визы, россияне не отказались от поездок в Европу. С начала 2023 года спрос на такие путевки увеличился на 30%, заявил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Его процитировал «Интерфакс».

«Конечно, из-за сложной транспортной логистики в целом количество путешествий в Европу сократилось, но мы отмечаем, что количество путешествий в страны ЕС выросло в этом году примерно на 30% за счет адаптации и наличия отчасти конкурентных цен на авиационную перевозку», - сказал он.

По словам Дмитрия Горина, 17 из 27 европейских стран продолжили оформлять россиянам визы. Из них самыми популярными стали Испания, Греция, Италия и Франция. Документы на въезд выдавали дольше, но, заявил вице-президент РСТ, сделать это в рамках турпакета проще, чем самостоятельно. Он посоветовал пользоваться услугами туроператоров и не ездить в Европу на машинах.

В продаже появились путевки в Турцию на лето 2024 года. В июне тур на двоих в четырехзвездочном отеле обойдется в 134,4 тысячи рублей за неделю.

Отдых Туризм Европа Деньги
Власти Таиланда продлили безвизовый режим для россиян
17 октября 2023, 00:10
unsplash.com
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Правительство Таиланда продлило безвизовый режим для россиян с 30 до 90 дней. Мера будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024-го, сообщил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в эфире телеканала Thai PBS.

Зима в России длится с декабря по март, и у большинства путешественников может появиться желание поехать за границу. Безвизового периода в один месяц может быть недостаточно, поделился мнением Тхависин.

«Поэтому я хочу, чтобы туристы оставались в Таиланде подольше», - добавил премьер.

Он также отметил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ходе Третьего международного форума «Один пояс - один путь». Мероприятие пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. Продление безвизового режима для россиян является «дружественным жестом», который позволит провести продуктивные переговоры с российским лидером, подчеркнул Тхависин.

Ранее власти Шри-Ланки заявили о намерении отменить визовый сбор для российских туристов. Такая мера позволит увеличить приток отдыхающих.

Туризм Визы Таиланд

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