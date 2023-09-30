Число путешествий по России увеличилось на 16%

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«Летний сезон еще не закончился, но предварительные данные уже есть. Главный показатель - число туристических поездок. То есть число туристов, которые остановились в коллективных средствах размещения. Это показатель вырос за май–август почти на 16% (c 27 до 32 миллионов человек)», - отметил он.

По словам министра, количество турпоездок стало на пять миллионов больше в сравнении с прошлым летом. Самыми популярными направлениями для туристов остались Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Крым и Нижегородская область.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что с начала года туристический поток и средняя загрузка гостиниц столицы почти достигла рекорда 2019 года. За три летних месяца Москву посетили более семи миллионов туристов, благодаря им доход в бюджет города составил 51 миллиард рублей.