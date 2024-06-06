06 июня 2024, 09:53

Чартерные рейсы на Хайнань из России запускать не планируют

РИА «Новости»
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Запускать чартерные рейсы на Хайнань из России в ближайшее время не планируют. Об этом вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко рассказал РИА «Новости» на полях Петербургского международного экономического форума.

«В ближайшее время пока их нет, но есть другие партнерские авиакомпании, которые туда осуществляют перевозки», - отметил Чернышенко.

Международный экономический форум стартовал 5 июня. Площадка открыла свои двери для более чем 17 тысяч гостей из 136 стран. На форум даже прибыла делегация талибов*. Их главная цель - расширение экономического сотрудничества с Россией.

ПМЭФ - это одно из самых масштабных и значимых деловых событий во всем мире. Форум проводят с 1997 года.

*«Талибан» - запрещенное в России террористическое движение.

Самолеты Россия Авиакомпании ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 08:24
Глава Кемерова сообщил о смерти одного из пострадавших в ДТП с трамваями
РИА «Новости»
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В Кемерове умер один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

«Уважаемые кемеровчане! Несмотря на усилия врачей, к сожалению, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Семье окажем всестороннюю поддержку, встретимся с близкими погибшего», - написал он.

По словам Анисимова, состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает.

«Переливание крови не требуется. Одиннадцать человек уже перевели на амбулаторное лечение», - добавил глава Кемерова.

Авария с трамваями в Кемерово произошла ранее в четверг, 6 июня. В результате столкновения пострадали 67 человек, из них трое находятся в тяжелом состоянии, отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской Илья Середюк. Жителей предупредили, что пока трамваи останутся на рельсах, электротранспорт не сможет передвигаться.

Самолеты Россия Авиакомпании ПМЭФ-2024
02 июня 2024, 12:44
«Авиашаттлы» запустили между Петербургом и Москвой
Unsplash
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Новую программу полетов внедрили между Петербургом и Москвой. Подробности сообщила пресс-служба авиакомпании «Россия», входящей в группу «Аэрофлот».

«Первые рейсы „шаттл“ Москва - Санкт-Петербург стартовали 1 июня», - передали в компании.

Всего «Аэрофлот» и «Россия» будут выполнять до 72 перелетов по маршруту в сутки. В пиковые часы интервал между рейсами составит всего 15 минут. Кроме того, пассажиры будут проходить ускоренную регистрацию.

Ранее «Аэрофлот» объявил, что запускает прямые рейсы из Красноярска на китайский курорт Хайнань. Самолеты начнут летать с 29 июня. Как уточнили в компании, общая маршрутная сеть перевозчика летом составляет 32 направления из сибирского хаба.

Санкт-Петербург Аэрофлот Россия Авиакомпании Москва
01 июня 2024, 00:09
Россиян предупредили об участившихся изъятиях загранпаспортов на границе
Unsplash
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Россияне все чаще стали сталкиваться с трудностями при пересечении границы. Причина — выявленные неточности в загранпаспортах. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«У россиян могут все чаще отбирать паспорта на границе», - указали в сообщении.

Причиной может стать место рождения с советским наименованием населенного пункта, это касается россиян, родившихся до 1991 года. Также причиной изъятия могут послужить особенности транслитерации.

«Сегодня в Пулково „со скрипом“ пропустили пассажира, у которого место рождения было указано как „Ленинградская область“ без детализации, как во внутреннем паспорте, где прописан еще и населенный пункт», - пояснили в АТОР.

Зимой спрос на морские курорты среди россиян подскочил на 40-60%. Туристы заранее планируют летний отдых , опасаясь роста цен, пояснили в АТОР.

Россияне все чаще стали сталкиваться с трудностями при пересечении границы. Причина - выявленные неточности в загранпаспортах. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отдых Паспорта Туризм Россия
29 мая 2024, 15:06
Кабмину поручили утвердить проект по созданию новых круглогодичных курортов
Global Look Press
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Президент Владимир Путин поручил утвердить проект по созданию круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В список вошли места отдыха на побережьях Азовского, Балтийского, Каспийского, Черного и Японского морей, а также озера Байкал.

Среди курортов: «Приморск» в Запорожской области, «Белая дюна» под Калининградом и «Санкт-Петербург Марина» в Северной столице, «Каспийский прибрежный кластер» в Дагестане, «Новая Анапа» на Кубани и «Золотые пески» в Крыму, «Приморье» в Приморском крае и «Волшебный Байкал» в Бурятии и Иркутской области.

Путин сделал поручение правительству России, ответственный за его исполнение до 1 ноября - премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава государства также поручил разработать единую цифровую платформу в сфере туризма. Срок исполнения - до 1 сентября 2024 года.

Туризм Россия Владимир Путин

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