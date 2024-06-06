Чартерные рейсы на Хайнань из России запускать не планируют

«В ближайшее время пока их нет, но есть другие партнерские авиакомпании, которые туда осуществляют перевозки», - отметил Чернышенко.

Международный экономический форум стартовал 5 июня. Площадка открыла свои двери для более чем 17 тысяч гостей из 136 стран. На форум даже прибыла делегация талибов*. Их главная цель - расширение экономического сотрудничества с Россией.

ПМЭФ - это одно из самых масштабных и значимых деловых событий во всем мире. Форум проводят с 1997 года.

*«Талибан» - запрещенное в России террористическое движение.