17 декабря 2024, 11:34

«Был везде заблокирован». Отец Яниса Тиммы посетовал, что почти не общался с сыном

РИА «Новости»
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Погибший экс-муж певицы Анны Седоковой не общался с отцом последние три года. Об этом в беседе с 360 рассказал отец баскетболиста Райтис Тимма.

«Где-то, может, месяц-полтора назад созванивались. Но я могу сказать, что три года мы не общались. Я был везде заблокирован. Я был заблокирован на всех сайтах, на всех телефонах, везде. Такие вот дела, к сожалению», - подчеркнул отец Яниса Риммы.

По словам Райтиса Тиммы, Андрей Кириленко был хорошим другом его сына, поэтому он надеется на его помощь в это непростое время. Отец погибшего спортсмена добавил, что сейчас решает вопрос о своей поездке в Москву.

О гибели бывшего мужа Анны Седоковой стало известно минувшей ночью. Рядом с телом нашли предсмертное послание.

Анна Седокова
03 декабря 2024, 08:35
Массовое ДТП с участием автобуса и 16 машин произошло на севере Москвы
РИА «Новости»
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Утром во вторник, 3 декабря, на севере Москвы произошла массовая авария с участием пассажирского автобуса и 16 легковых автомобилей. О происшествии сообщи источник 360.ru.

По предварительным данным, транспортные средства столкнулись в районе дома 37 по Ленинградскому проспекту в Хорошевском районе столицы.

Участниками ДТП стали автобус и 16 автомобилей, отметил собеседник 360.ru. Информации о пострадавших не поступало. На место выехали оперативные службы и перекрыли три полосы из шести в сторону центра города, информация уточняется.

Днем ранее авария с четырьмя машинами произошла недалеко до выезда из Лефортовского тоннеля в центре Москвы.

ДТП Автобусы Москва
15 ноября 2024, 14:45
Протесты в Сухуме не повлияли на отдых туристов
РИА «Новости»
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Протесты в Сухуме не влияют на отдых россиян в Абхазии. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам вице-президента АТОР по внутреннему туризму, генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, около 95% туристов находятся вне Сухума. Они отдыхают в Гагре и Пицунде, где все спокойно. Эти курортные города находятся почти в 100 километрах от Сухума.

«Туристы никак не реагируют на события в Сухуме. Запросов на досрочное прекращение отдыха в Абхазии нет, сообщают туроператоры», - подчеркнули в пресс-службе ассоциации.

Если туристы находятся в Сухуме и хотят покинуть город, у туроператоров есть возможность сопроводить их в Россию в течение нескольких часов, уточнил в АТОР.

В Сухуме вспыхнули протесты после рассмотрения инвестиционного соглашения с Россией. Как пояснил президент Абхазии Аслан Бжания, договор поможет привлечь деньги в экономику республики. В пятницу, 15 ноября, два участника протестов вошли в здание абхазского парламента на переговоры с депутатами.

Отдых Туризм Абхазия Протесты Россия Экономика Протесты в Абхазии Аслан Бжания
13 ноября 2024, 02:11
Возвращение Booking.com: благо или проблема для россиян?
Global Look Press
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Депутат Госдумы Антон Горелкин поднял тему перехода онлайн-сервисов бронирования путешествий под российскую юрисдикцию на фоне слухов о возвращении в страну агрегатора Booking.com. В стриме 360.ru с Региной Ореховой генеральный директор туристической компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов объяснил, в чем опасность использования иностранного сервиса для бронирования.

Несмотря на выгодные предложения от Booking.com, использование иностранного онлайн-сервисом может быть опасным, пояснил Арутюнов. Крупные агрегаторы ведут несправедливую конкурентную борьбу, считает глава туристической компании. Booking.com предоставляет большие скидки, но при этом не компенсируют издержки в случае проблем. Агрегатор имеет возможность опускать цены и работать в минус, пополняя оборотные средства за счет средств граждан, отметил Арутюнов.

Российским потребителям это выгодно, но только до того момента, пока агрегатор выполняет обязательства.

«Но если у вас будут проблемы, вам придется обращаться в случае Booking.com в Голландию, например, и вести судебное разбирательство с Голландией. Что не очень на самом деле удобно и приятно», - пояснил Арутюнов.

Он отметил, что фонды создаются именно на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы пользователи могли получить помощь и возмещение средств. Арутюнов признал, что пока российские агрегаторы не могут заменить такого гиганта, как Booking.com.

«Наши агрегаторы тоже подрастают. Есть и „Яндекс.Путешествия“, и „Островок“, и многие другие. Многие операторы делают свои отдельные онлайн-сервисы бронирования. Они тоже подрастают, им надо, конечно, дать вырасти», - заявил гендиректор туркомпании.

Арутюнов подчеркнул, что он не сторонник запрета Booking.com в России. Однако россиянам необходимо предоставить объективную информацию о рисках и уровне ответственности, когда они бронируют на сторонних ресурсах свои путешествия.

Путешествия Яндекс Туризм Запреты Депутаты Россия
07 ноября 2024, 15:49
Япония не выпустила россиян со сломанного лайнера из-за окончания срока виз
Pixabay
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Находящиеся на борту круизного лайнера Spectrum of the Seas, вставшего на ремонт в японском порту Иокогама, направили более 50 обращений в консульский отдел посольства России в Японии с просьбой помочь выбраться с судна, чтобы улететь из Токио в Россию через Шанхай. Об этом сообщила пресс-служба российской дипмиссии.

В посольстве уточнили, что россияне решили не дожидаться завершения ремонта лайнера и попросили дипломатов оказать содействие в получении разрешения от японских властей для въезда в страну.

«По информации представителя российского туроператора CruClub, на борту находится 538 граждан нашей страны, у которых истек срок действия японских транзитных виз», - пояснили в пресс-службе.

В дипмиссии добавили, что сейчас оказывают россиянам необходимую помощь. Посольство связалось с Иммиграционной службой Японии, которая пообещала пропустить россиян с истекшими визами в страну, после обращения американской компании Royal Caribbean, которой принадлежит лайнер.

Один из находящихся на борту пассажиров круизного лайнера Spectrum of the Seas в комментарии 360.ru заявил, что сотрудники компании предоставили всем пассажирам бесплатный интернет , который ранее стоил 300 долларов, а после выдали скидку на безлимитный алкоголь.

Он добавил, что самолет из Шанхая в Москву улетает утром в пятницу 8 ноября, но чтобы на него успеть сначала нужно добраться до аэропорта в Токио. Но власти Японии пока никого с судна не выпустили.

Туризм Визы Корабли Япония Россия

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