Болгария начнет выдавать россиянам шенгенские визы вместо национальных

Пограничный контроль между Болгарией и другими странами Шенгенской зоны прекратят с 31 марта. Однако выданные до этого дня краткосрочные национальные визы не позволят путешествовать по Европе. Свободное передвижение подразумевают только виды на жительство и долгосрочные визы D. Кроме того, болгарские таможенники перестанут пускать по кипрской национальной визе.

С 1 апреля Болгария начнет оформлять единые шенгенские визы типа C вместо национальных. Подать документы можно в России. Однако дипломаты не смогли уточнить срок оформления разрешений на въезд.

«После 1 апреля все визы шенгенского типа, которые будут выдавать консульства Болгарии за границей, должны быть согласованы со всеми странами Шенгенской зоны. Насколько долгой окажется эта процедура, пока сложно ответить», - объяснил представитель болгарской дипмиссии.

На россиян до 2022 года приходились 80% турпотока в Болгарию. Отельеры пожаловались на убытки из-за санкций.