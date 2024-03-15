15 марта 2024, 14:46

Болгария начнет выдавать россиянам шенгенские визы вместо национальных

РИА «Новости»
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Болгария частично присоединится к Шенгенской зоне и прекратит оформление национальных виз. Россияне смогут получить шенгенские визы, но это займет больше времени, сообщила Ассоциация туроператоров России.

Пограничный контроль между Болгарией и другими странами Шенгенской зоны прекратят с 31 марта. Однако выданные до этого дня краткосрочные национальные визы не позволят путешествовать по Европе. Свободное передвижение подразумевают только виды на жительство и долгосрочные визы D. Кроме того, болгарские таможенники перестанут пускать по кипрской национальной визе.

С 1 апреля Болгария начнет оформлять единые шенгенские визы типа C вместо национальных. Подать документы можно в России. Однако дипломаты не смогли уточнить срок оформления разрешений на въезд.

«После 1 апреля все визы шенгенского типа, которые будут выдавать консульства Болгарии за границей, должны быть согласованы со всеми странами Шенгенской зоны. Насколько долгой окажется эта процедура, пока сложно ответить», - объяснил представитель болгарской дипмиссии.

На россиян до 2022 года приходились 80% турпотока в Болгарию. Отельеры пожаловались на убытки из-за санкций.

Дипломатия Туризм Визы Болгария
04 марта 2024, 05:09
Россиян предупредили о подорожании отдыха в Турции
РИА «Новости»
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Стоимость туров в Турцию для россиян может увеличиться на фоне усилий Запада по блокировке расчетов между странами. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.

«Ситуация вряд ли приведет к серьезным проблемам с туристическим летним сезоном в Турции. Это приведет к некоему увеличению себестоимости тура либо удлинению цепочки оплат», - предположил он.

Мурадян добавил, что Минэкономразвития России готово вмешаться в ситуацию, если она ухудшится. По его словам, сейчас оплаты проходят через прокси-страны, где плательщиком выступает другое государство и юридически платеж исходит уже не от россиян. Но Запад отслеживает даже такие платежи и даже вносит юридические лица в свои санкционные списки.

Мурадян добавил, что трудности с оплатой испытывают также иностранные туристы, приезжающие в Россию. Не имеет значения, самостоятельно они бронируют свои путешествия или через туроператоров. Здесь нужна политическая воля, чтобы решить эту проблему, резюмировал вице-президент АТОР.

Опрос «Авито Работа», проведенный в феврале, показал, что за последние три года почти половина россиян хотя бы раз работала в отпуске. Только 33% респондентов ответили, что никогда не звонили и не писали коллегам на отдыхе.

Отдых Турция Туризм Россия
01 марта 2024, 08:53
Литва запретила посадку на транзитные поезда в Калининград
РИА «Новости»
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Вступило в силу официальное ограничение для транзитных поездов в Калининградскую область, следовавших через Литву. Правительство страны запретило пассажирам высаживаться или уезжать на них в Россию, сообщило РИА «Новости».

Формально поезд Москва - Калининград с 2020 года ездил через Литву транзитом, без возможности сесть или выйти. Однако пассажиры использовали для этого технические остановки на пограничных станциях Кена и Кибартай.

Правительство Литвы решило закрыть эту лазейку и 21 февраля выпустило официальный запрет. Он вступил в силу 1 марта.

Представитель МИД России Мария Захарова расценила это ограничение как очередной антироссийский порыв. Она заявила, что запрет не скажется на железнодорожном сообщении с Калининградом. Временный поверенный в делах России Александр Елкин прокомментировал ограничение в одном из последних интервью. Из-за этого МИД Литвы вызвал его и выразил протест.

РЖД Туризм Визы Литва Международные отношения Поезда Калининград
26 февраля 2024, 08:52
Отпуск в Турции для россиян подешевеет в несколько раз
Pxhere
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В 2024 году отдых в Турции для россиян подешевеет в несколько раз. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Турецкие отельеры снизили цены на проживание на 20%. Чтобы вернуть утерянный уровень российского туристического потока, они еще опустят ценник.

Окончательная стоимость отдыха в летний сезон будет известна в апреле. По данным канала, цены упадут еще на 25-30%.

Средняя стоимость восьми дней отдыха в Турции в 2022 году составляла 1064 евро. А в прошлом году этот ценник был в районе 879 евро с человека.

Ожидается, что в летнем сезоне 2024 года стоимость отдыха в республике составит 659,35-615,3 евро.

На фоне снижения цен в Турции путешествие в Египет подорожает. Средняя стоимость отдыха на одного человека там обойдется в 850 евро. Тариф «все включено» в пятизвездочном отеле составит 1600 долларов. В Объединенных Арабских Эмиратах люксовый отдых обойдется в 959 долларов.

Отдых на российском побережье в 2024 году вырастет в цене по сравнению с прошлым годом. Как сообщал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, подорожают Сочи, Дагестан и Геленджик.

Евро Отдых Турция Путешествия Египет Отпуск
24 февраля 2024, 04:33
Россиянам рассказали о стоимости отдыха на море в 2024 году
Unsplash
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Стоимость отдыха на море для россиян в 2024 году вырастет по сравнению с прошлогодним сезоном. В беседе с Lenta.ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал о минимальной цене отпуска.

«Больше всего повышает Сочи, потом Дагестан, потом Геленджик, Анапа и, наконец, единственное место в России, где цены почти не растут, а то и снижаются, - это Крым», - рассказал аналитик.

Цена на отдых складывается из стоимости проезда и проживания. В среднем, недельный отдых в трехзвездочном отеле на российском курорте на человека обойдется в 75 тысяч рублей. Также выросли цены и на зарубежные направления. Отдых в Турции перестал быть бюджетным. Россиянам предложили обратить внимание на Египет и ОАЭ.

Минэкономразвития предложило включить военные билеты и водительские удостоверения в список документов, разрешающих туристам заселяться в отели. Это значительно упростит заселение в места размещения.

Отдых Турция Туризм Отели Крым Россия

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