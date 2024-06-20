20 июня 2024, 09:10

Биометрический загранпаспорт в России подорожает на тысячу рублей

РИА «Новости»
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Пошлина при получении биометрического загранпаспорта с электронным носителем возрастет для взрослых и детей с 1 июля. Руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова сообщила РИА «Новости», что взнос за обычные документы останется прежним.

Пошлина при получении биометрического загранпаспорта с электронным носителем возрастет для взрослых и детей с 1 июля. Руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова сообщила РИА «Новости» , что взнос за обычные документы останется прежним.

Госпошлину при выдаче биометрического паспорта проиндексируют на 20%. Позднякова сообщила, что новые расценки вступят в силу в июле.

«Не изменились пошлины за бумажный загранпаспорт взрослых и детей, а также за паспорт моряка. Выросла цена на паспорт с электронным носителем информации для детей с 2500 до 3000 рублей, взрослых - с 5000 до 6000 рублей», - сказала она.

До 1200 рублей подорожает виза для въезда в Россию, а за документ для многократного пересечения границы иностранцам придется заплатить 1920 рублей. Проездной документ беженца обойдется в 420 рублей, вид на жительство - в 6000 рублей.

Некоторые туристы столкнулись с ошибками в загранпаспортах. Директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский посоветовал в таких случаях жаловаться в свое турагентство и требовать компенсацию за несостоявшийся отпуск.

Паспорта Туризм
18 июня 2024, 22:34
Россияне занялись сексом прямо в салоне самолета
Freepik
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Пара россиян занялась сексом прямо на борту самолета. Об этом рассказала бывшая стюардесса крупной российской авиакомпании Анна на своем YouTube-канале «Anny problem».

По словам девушки, секс на борту самолета - это «пунктик» для многих парочек. Существует даже неофициальный «Клуб десятитысячников», объединяющий людей, у которых был такой опыт.

Сама Анна за свою карьеру стюардессы не сталкивалась с тем, чтобы пассажиры занимались сексом в туалете воздушного судна. Зато на ее глазах происходила более пикантная ситуация: пара пассажиров занялась оральным сексом прямо в салоне, не вставая со своих мест. Женщина головой легла мужчине на колени, а он просто прикрыл ее пледом.

«Наверное, они думали, что плед - это как мантия-невидимка из „Гарри Поттера“. Типа плед закрывает все. Но это было очевидно буквально для всех», - отметила Анна.

Девушка добавила, что бортпроводники аккуратно сделали замечание парочке, стараясь не привлекать внимание остальных пассажиров.

Ранее в Екатеринбурге влюбленная пара занялась сексом на пирсе , а из кустов за ними наблюдал вуайерист.

Женщины Самолеты Мужчины Авиакомпании Секс
17 июня 2024, 22:25
Российская туристка чуть не погибла после «абхазского застолья»
Freepik
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Туристка из Ростова-на-Дону Тамара Новикова чуть не погибла на отдыхе в Гаграх после экскурсии с традиционной абхазской кухней. Об этом она рассказала порталу Sochi1.ru.

Женщина отправилась на отдых в Абхазию 1 июня. Там она приобрела билет на «абхазское застолье». Экскурсия представляла собой ужин для туристов с традиционными блюдами местной кухни: мамалыгой, шашлыками, овощами, сыром, вином, чачей и лимонадом.

По словам туристки, на ужине она почти ничего не ела, а лишь выпила немного вина. Но после возвращения в гостиницу у нее поднялась температура и началась рвота. В Абхазии ее отказались класть в больницу, и женщина вернулась в Россию. Ее отправили в больницу в Сочи.

Российские врачи диагностировали у туристки острое пищевое отравление. По ее словам, от отравления страдали и другие участники «абхазского застолья».

Ранее в Москве более 100 человек обратились за медицинской помощью из-за ботулизма, половину их них госпитализировали в тяжелом состоянии. Болезнь возникла у клиентов одного из сервисов доставки еды.

Отдых Больницы Экскурсии Абхазия Россия Вино
11 июня 2024, 07:46
Шенген для россиян подорожал на 10 евро
Global Look Press
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С 11 июня визовый сбор при получении шенгенской визы повысили до 90 евро для взрослых и 45 евро для детей. Об этом сообщил РБК.

Вступило в силу решение Еврокомиссии об индексации взносов с учетом инфляции. Шенген для взрослых подорожал на 10 евро, до 90 евро, для детей - на пять, до 45 евро.

В шенгенскую зону вошли Норвегия, Исландия, Швейцария и большинство стран Евросоюза. В 2024 году к ним присоединились Болгария и Румыния. Эти страны начали принимать документы россиян на оформление туристических виз сроком три месяца.

В 2023 году каждому десятому россиянину отказали в шенгене, чаще всего в Мальте, Эстонии и Швеции. Граждане России подали 520 тысяч заявлений и в 10,6% случаев не получили документы. За четыре года доля отказов увеличилась в 13 раз.

Туризм Визы Европа
08 июня 2024, 03:46
Туристов предупредили об опасностях отдыха в Турции, Египте и Таиланде
Freepik
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МИД Великобритании (FCDO) обновил рекомендации для туристов, направляющихся в Турцию, Египет или Таиланд. Путешественников призвали соблюдать осторожность.

В каждой из этих стран специалисты из FCDO назвали места, которые не рекомендуется посещать. В Турции это город Ширнак и провинция Хаккари - там могут возникнуть курдские конфликты. Кроме того, туристам посоветовали воздержаться от посещения зоны в пределах 10 километров от границы с Сирией. При этом Стамбул и курортные побережья по-прежнему считаются безопасными.

В Таиланде путешественникам рекомендовали воздержаться от посещения южных регионов: провинций Паттани, Яла, Наратхиват и Сонгкхла. Кроме того, из-за терактов туристов призвали избегать железнодорожных маршрутов.

В Египте небезопасными названы районы к западу от долины Нила и в дельте реки Нил. В то же время курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх остаются безопасными, считают эксперты.

Ранее эксперт рассказал 360.ru, во сколько россиянам обойдется отдых в Турции и ОАЭ, и как сэкономить в путешествии.

Отдых Турция Великобритания Путешествия Египет Таиланд

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