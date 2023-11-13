13 ноября 2023, 13:15

Белоруссия вошла в топ-3 популярных у россиян стран для встречи Нового года

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Спрос россиян на бронирование отелей за рубежом в новогодние праздники возрос почти на четверть. В тройку самых популярных стран вошли Белоруссия, Таиланд и Турция. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса Ostrovok.

По состоянию на ноябрь, спрос на места размещения в других странах на период с 23 декабря 2023 года по 14 января 2024 года возрос на 23%. Из-за курса валют одна ночь в отеле за год подорожала на 67% - до 10,5 тысячи рублей.

В тройку самых популярных стран вошли Белоруссия, Турция и Таиланд. Первое место занял Минск, несмотря на подорожание отелей на 36%, в среднем до 9,4 тысячи рублей за сутки. На второй строчке Стамбул с подорожавшими на 37% номерами, до 10,8 тысячи рублей. Третье место занял Брест, где ночлег обойдется в 5,7 тысячи рублей, с повышением на 43%. Четвертое и пятое места поделили Гродно и Паттайя. Отдых там стоит в среднем 5,3 и 4,8 тысячи рублей, с ростом на 26% и 33%.

В целом россияне стали чаще выбирать для встречи Нового года страны СНГ. Их доля в общем количестве бронирований достигла 57% вместо 51% в 2022 году.

В ноябре Шри-Ланка начала выдавать россиянам бесплатные визы. На Россию в 2023 году пришлись 13% турпотока.

Отдых Турция Белоруссия Туризм Таиланд Новый год
08 ноября 2023, 08:02
Безвизом с Китаем воспользовались 70 тысяч россиян
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Количество россиян, посетивших Китай по безвизовому режиму для туристических групп, в три раза превысило число приехавших в Россию из КНР. Председатель совета ассоциации «Мир без границ» Александр Львов сообщил об этом «Вестнику АТОР».

Безвизовый турпоток в Россию из Китая запустили с середины сентября 2023 года. По подсчетам на 30 октября им воспользовались около 70 тысяч россиян. Из Китая приехали 25 тысяч путешественников.

Самым популярным направлением у китайских тургрупп стал Дальний Восток. Приморье приняло 15 тысяч человек, Амурская область и Москва - по пять тысяч человек.

Россияне ездили в отпуск не только в КНР, но и Таиланд, где продлили действие 90-дневного безвизового режима. В октябре только на Пхукете побывали 62 тысячи путешественников из России. Китайцы заняли второе место, австралийцы третье - 36,4 тысячи и 22,7 тысячи туристов соответственно.

Туризм Визы Россия Китай
04 ноября 2023, 20:49
Федеральная пассажирская компания запустила два новых туристических маршрута
Читайте нас в: Google Новости
Федеральная пассажирская компания запустила новые туристические маршруты. Любители путешествовать поездом теперь могут отправиться в круиз на север страны и по городам Золотого кольца.

Первый и единственный в этом году рейс туристического поезда «К северному сиянию» отправился вчера, 3 ноября, с Ленинградского вокзала столицы. Круиз продлится пять дней. За это время туристы успеют полюбоваться красотами Карелии, побывать в Мурманске, за Полярным кругом, увидеть северное сияние и узнать тайны вологодского кружева.

«Маршрут поезда пройдет через такие города как Петрозаводск, Мурманск и Вологда. Больше 90% мест в поезде распродано, и это говорит о том, что российский север наряду с другими направлениями тоже пользуется очень большим спросом у наших туристов», - поделился заместитель гендиректора ФПК Николай Абрамов.

В составе есть комфортабельные вагоны «Люкс», СВ и купе. После экскурсий можно отдохнуть в уютном вагоне-баре или вагоне-ресторане. Даже меню помогает окунуться в атмосферу русского севера: среди блюд - жаркое по-карельски, суп «Северный» с лососем и горбушей. А еще в поезде можно купить гастрономические сувениры: риет из оленины, ягодный соус, яблочный сыр, морепродукты.

«Дочь в последний момент выкупила это место две недели назад, спросила: „В Мурманск хочешь?“, а я давно хотела. Я уже везде была, даже на Дальнем Востоке!» - похвасталась одна из пассажирок.

Первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок ОАО РЖД Елена Ракова добавила, что в новогодние праздники к маршруту добавится Муром.

«Мы хотели создать такой вот симбиоз, когда мы встречаем вместе в одном маршруте большие города Золотого кольца, и вместе их комбинируем с малыми городами», - пояснила она.

Первое отправление туристических поездов прошло в праздничной обстановке: на перроне Ленинградского вокзала выступал известный народный ансамбль «Бурановские бабушки», а на Ярославском вокзале гостей и пассажиров поезда развлекали актеры в образах скороморохов и исполнители народных русских песен.

Поздним вечером того же дня с Ярославского вокзала Москвы отправился туристический поезд «По Золотому кольцу». За три дня путешественники посетят Ярославль, Иваново, Владимир и Суздаль. В вагонах создали комфортные условия: есть вагон-ресторан, купе для маломобильных пассажиров.

Можно купить только билет на поезд или по желанию заказать еще и туристический пакет с трансфером, питанием и экскурсиями.

«Города Золотого кольца являются центрами культурного и исторического наследия нашей Родины. Мы поддерживаем инициативы руководства нашей страны по развитию внутреннего туризма, и, как отметил президент Российской Федерации Владимир Путин, это оказывает существенное влияние на развитие регионов и туристических кластеров», - рассказал генеральный директор АО ФПК Владимир Пястолов.

Путешествия Туризм Поезда
03 ноября 2023, 12:32
Китайские туристы стали массово приезжать в Россию — СМИ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Китайские туристы вновь стали лидерами по количеству поездок в Россию. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ.

С января по сентябрь 2023 года въездной турпоток в страну вырос в три раза в сравнении с прошлым годом. За это время иностранцы пересекли российскую границу 429,1 тысячи раз. Целью поездок стали путешествия.

Чаще всего в страну приезжали туристы из Китая. Они пересекли российскую границу 105,8 тысячи раз.

Вторыми по числу поездок в России стали жители Германии. В пятерку лидеров также вошли туристы из Турции, Ирана и Туркменистана.

В октябре Россия опередила Китай и заняла первое место по турпотоку на Пхукет. На тайский курорт приехали примерно 62 тысячи соотечественников. Также россияне стали скупать недвижимость в этой стране.

Путешествия Туризм Китай
03 ноября 2023, 09:19
Россияне стали самой многочисленной группой туристов на Пхукете
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Около 62 тысяч россиян побывали в октябре на Пхукете. Россия опередила Китай и заняла первое место по турпотоку на курортный остров, сообщил ТАСС со ссылкой на иммиграционное бюро одноименной провинции Таиланда.

С начала 2023 года в международный аэропорт Пхукета прилетели около 600 тысяч россиян. Последние два месяца страна лидировала по количеству приехавших на остров туристов. В октябре там побывали 62 тысячи граждан России против 40,2 тысячи по итогам сентября.

Из Китая прибыли почти вдвое меньше людей, 36,4 тысячи. Третье место заняла Австралия с 22,7 тысячи туристов. Четвертое и пятое поделили Индия и Германия - 19,8 и 13,5 тысячи человек соответственно. Пограничники уточнили, что российских туристов могло быть больше. Многие не попали в отчет, потому что прилетели не напрямую, а через Бангкок и другие города.

Россияне стали чаще покупать недвижимость в Таиланде. Агентство Bloomberg заявило, что именно за счет инвесторов из этой страны продажи вилл подскочили на 82%.

Туризм Таиланд

Новости по теме