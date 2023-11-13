Белоруссия вошла в топ-3 популярных у россиян стран для встречи Нового года

Федеральная пассажирская компания запустила два новых туристических маршрута

Федеральная пассажирская компания запустила новые туристические маршруты. Любители путешествовать поездом теперь могут отправиться в круиз на север страны и по городам Золотого кольца.

Первый и единственный в этом году рейс туристического поезда «К северному сиянию» отправился вчера, 3 ноября, с Ленинградского вокзала столицы. Круиз продлится пять дней. За это время туристы успеют полюбоваться красотами Карелии, побывать в Мурманске, за Полярным кругом, увидеть северное сияние и узнать тайны вологодского кружева.

«Маршрут поезда пройдет через такие города как Петрозаводск, Мурманск и Вологда. Больше 90% мест в поезде распродано, и это говорит о том, что российский север наряду с другими направлениями тоже пользуется очень большим спросом у наших туристов», - поделился заместитель гендиректора ФПК Николай Абрамов.

В составе есть комфортабельные вагоны «Люкс», СВ и купе. После экскурсий можно отдохнуть в уютном вагоне-баре или вагоне-ресторане. Даже меню помогает окунуться в атмосферу русского севера: среди блюд - жаркое по-карельски, суп «Северный» с лососем и горбушей. А еще в поезде можно купить гастрономические сувениры: риет из оленины, ягодный соус, яблочный сыр, морепродукты.

«Дочь в последний момент выкупила это место две недели назад, спросила: „В Мурманск хочешь?“, а я давно хотела. Я уже везде была, даже на Дальнем Востоке!» - похвасталась одна из пассажирок.

Первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок ОАО РЖД Елена Ракова добавила, что в новогодние праздники к маршруту добавится Муром.

«Мы хотели создать такой вот симбиоз, когда мы встречаем вместе в одном маршруте большие города Золотого кольца, и вместе их комбинируем с малыми городами», - пояснила она.

Первое отправление туристических поездов прошло в праздничной обстановке: на перроне Ленинградского вокзала выступал известный народный ансамбль «Бурановские бабушки», а на Ярославском вокзале гостей и пассажиров поезда развлекали актеры в образах скороморохов и исполнители народных русских песен.

Поздним вечером того же дня с Ярославского вокзала Москвы отправился туристический поезд «По Золотому кольцу». За три дня путешественники посетят Ярославль, Иваново, Владимир и Суздаль. В вагонах создали комфортные условия: есть вагон-ресторан, купе для маломобильных пассажиров.

Можно купить только билет на поезд или по желанию заказать еще и туристический пакет с трансфером, питанием и экскурсиями.

«Города Золотого кольца являются центрами культурного и исторического наследия нашей Родины. Мы поддерживаем инициативы руководства нашей страны по развитию внутреннего туризма, и, как отметил президент Российской Федерации Владимир Путин, это оказывает существенное влияние на развитие регионов и туристических кластеров», - рассказал генеральный директор АО ФПК Владимир Пястолов.