02 июня 2024, 12:44

«Авиашаттлы» запустили между Петербургом и Москвой

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Новую программу полетов внедрили между Петербургом и Москвой. Подробности сообщила пресс-служба авиакомпании «Россия», входящей в группу «Аэрофлот».

«Первые рейсы „шаттл“ Москва - Санкт-Петербург стартовали 1 июня», - передали в компании.

Всего «Аэрофлот» и «Россия» будут выполнять до 72 перелетов по маршруту в сутки. В пиковые часы интервал между рейсами составит всего 15 минут. Кроме того, пассажиры будут проходить ускоренную регистрацию.

Ранее «Аэрофлот» объявил, что запускает прямые рейсы из Красноярска на китайский курорт Хайнань. Самолеты начнут летать с 29 июня. Как уточнили в компании, общая маршрутная сеть перевозчика летом составляет 32 направления из сибирского хаба.

Санкт-Петербург Аэрофлот Россия Авиакомпании Москва
01 июня 2024, 00:09
Россиян предупредили об участившихся изъятиях загранпаспортов на границе
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Россияне все чаще стали сталкиваться с трудностями при пересечении границы. Причина — выявленные неточности в загранпаспортах. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«У россиян могут все чаще отбирать паспорта на границе», - указали в сообщении.

Причиной может стать место рождения с советским наименованием населенного пункта, это касается россиян, родившихся до 1991 года. Также причиной изъятия могут послужить особенности транслитерации.

«Сегодня в Пулково „со скрипом“ пропустили пассажира, у которого место рождения было указано как „Ленинградская область“ без детализации, как во внутреннем паспорте, где прописан еще и населенный пункт», - пояснили в АТОР.

Зимой спрос на морские курорты среди россиян подскочил на 40-60%. Туристы заранее планируют летний отдых , опасаясь роста цен, пояснили в АТОР.

Россияне все чаще стали сталкиваться с трудностями при пересечении границы. Причина - выявленные неточности в загранпаспортах. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отдых Паспорта Туризм Россия
29 мая 2024, 15:06
Кабмину поручили утвердить проект по созданию новых круглогодичных курортов
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин поручил утвердить проект по созданию круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В список вошли места отдыха на побережьях Азовского, Балтийского, Каспийского, Черного и Японского морей, а также озера Байкал.

Среди курортов: «Приморск» в Запорожской области, «Белая дюна» под Калининградом и «Санкт-Петербург Марина» в Северной столице, «Каспийский прибрежный кластер» в Дагестане, «Новая Анапа» на Кубани и «Золотые пески» в Крыму, «Приморье» в Приморском крае и «Волшебный Байкал» в Бурятии и Иркутской области.

Путин сделал поручение правительству России, ответственный за его исполнение до 1 ноября - премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава государства также поручил разработать единую цифровую платформу в сфере туризма. Срок исполнения - до 1 сентября 2024 года.

Туризм Россия Владимир Путин
28 мая 2024, 15:35
Ни хао! Китайских туристов в российских гостиницах будут встречать по новому ГОСТу
Читайте нас в: Google Новости
Роскачество в ближайшие дни начнет оценивать соответствие российских туробъектов требованиям ГОСТа China Friendly и, по итогам проверки, выдавать соответствующие сертификаты. Что входит в стандарт, рассказал генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов в стриме 360.ru с ведущей Екатериной Малашенко.

До пандемии COVID-19 Китай был самым большим рынком для России в плане туристов. Сейчас КНР снова набирает обороты. Но китайский рынок - это очень большая специфика. У туристов из этой страны есть проблемы со знанием языка.

«Этот стандарт, прежде всего, нацелен на то, чтобы сделать их пребывание в России более комфортным», - объяснил специалист.

По его словам, единый стандарт включает пять больших аспектов: услуги аэропортов, средств размещения, объектов питания, предприятий торговли и объектов показа.

«Во всех этих заведениях сейчас будут дополнительные усилия прикладываться для того, чтобы китайским туристам было комфортно. <…> Такие вещи, конечно же, надо хорошо знать, чтобы пребывание наших гостей было комфортным, и их приезжало больше», - заключил специалист.

Российским туристам в свою очередь посоветовали отказаться от поездок в Китай в даты национальных праздников. Эти периоды становятся причиной транспортного коллапса по всей стране.

Роскачество Туризм Россия Китай
28 мая 2024, 06:27
Отказ в шенгенской визе получил каждый десятый обратившийся россиянин
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Россия в 2023 году вошла в топ-5 стран по количеству заявок на шенгенскую визу. Доля отказов составила 10,6%, увеличившись в 13 раз с 2019 года. Статистические данные Еврокомиссии опубликовал РБК.

В пятерку стран, чьи граждане подали больше всего заявлений на получение шенгенской визы, включили Китай, Индию, Турцию, Марокко и Россию. Россияне обратились за этим документом 520 тысяч раз против более 687 тысячи в 2022 году. Доля отказов увеличилась с 10,2% до 10,6% и более чем в 13 раз с 2019 года.

Чаще всего в шенгенской визе россиянам отказывала Мальта, 34,8%. На втором месте Эстония, на третьем - Швеция. Они отклонили 31,7% и 29,6% заявок соответственно. Австрия и Германия отказались выдавать документы в 26,4% и 20,5% случаев.

Несмотря на приостановку упрощенного визового режима , россияне по-прежнему могут получать шенгенскую визу. Руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь заявила, что ее можно оформить в Венгрии, Исландии, Словении, Португалии и других странах.

Туризм Визы Европа Россия

Новости по теме