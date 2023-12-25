Авиакомпания «Россия» возобновит полеты из регионов в Пекин

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«Все необходимые разрешения для выполнения рейсов в [аэропорт] Дасин получены», - отметили в авиакомпании.

Первыми после возобновления полетов в китайскую столицу отправятся рейсы из Красноярска (SU6621) и Иркутска (SU6627). С учетом разницы во времени третьим станет рейс из Владивостока (SU 66110). Этот рейс вылетит в Пекин 29 декабря. Далее рейсы будут выполнять регулярно с установленной частотой, указала пресс-служба «России».

Пекинский аэропорт Дасин временно отказался принимать и обслуживать рейсы авиакомпании «Россия». В КНР установили запрет до выполнения перевозчиком дополнительных требований.

«Аэрофлот» начал переговоры с китайскими властями о выполнении разовых рейсов до получения «Россией» необходимых разрешений. Пассажиров временно перевозили рейсами авиакомпаний-партнеров.