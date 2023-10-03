Аналитики представили топ популярных направлений для отдыха с детьми в сентябре

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Внутренний туризм среди россиян с детьми вырос на 10,6% и составил 82,3%. Самым популярным городом для семейного отдыха стал город-курорт Сочи, на него пришлось 17% бронирований в выбранной категории. На втором месте - Москва. На столицу пришлось 15% бронирований. В Санкт-Петербург с детьми поехали 12% семейных отдыхающих.

В топ-10 самых востребованных в сентябре городов также вошли Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж и Калининград. Около 76% гостиниц бронировали в среднем до трех дней, каждая пятая бронь была на неделю, а 3% - на две недели. Больше половины семей бронировали отели без питания.

В топ-3 самых популярных зарубежных городов в сентябре среди россиян вошли Стамбул, Дубай и Анталья.

Ангола ввела безвизовый режим для российских туристов с 29 сентября. Москва и Луанда выстраивают плотные отношения и планируют обсудить запуск прямого авиасообщения, сообщили «Известия».