01 января 2024, 01:02

Аналитики назвали самые желанные для россиян страны для путешествий в 2023 году

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Самыми желанными направлениями для путешествий россиян в 2023 году стали Турция, Белоруссия и Абхазия. Такие данные представило издание Lenta.ru со ссылкой на сервис бронирования МТС Travel.

Турцию в 2023 году посетили 23% российских путешественников. На втором месте Белоруссия, в соседнюю дружественную страну ездили 9% российских туристов. На третьей строчке - Абхазия, ее посетили 8% путешественников из РФ.

«Среди десяти самых популярных стран наиболее сильный рост продемонстрировали Таиланд, куда турпоток вырос за год примерно в шесть раз, и Китай - там россияне бывали в восемь раз чаще, чем годом ранее», - добавили эксперты.

Московская платформа «Russpass. Бизнес» объединила свыше 500 компаний за полгода существования. Через портал подали свыше 1,5 тысячи запросов на участие в разнообразных проектах.

Турция Путешествия Белоруссия Туризм Абхазия Китай
28 декабря 2023, 08:06
Минэкономразвития представило план улучшения инфраструктуры для автотуристов
Unsplash
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Министерство экономического развития по поручению президента направит правительству концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Ведомство описало в документе налоговые преференции, субсидии и льготы бизнесу в случае создания инфраструктуры для автотуристов. В плане также предусмотрели синхронизацию развития основных автотуристических маршрутов с планами дорожников.

Представители туриндустрии среди ключевых направлений выделили развитие кемпингов, а в Минэкономики - расширение рынка проката автодомов.

По информации издания, эксперты предложили занести дороги у значимых туристических объектов в отдельную категорию и содержать их за счет федерального бюджета страны.

Ранее в Турции решили пересмотреть популярный формат all inclusive в отелях. По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, многие страны хотят оптимизировать расходы, но отказываться от востребованной системы они не будут.

Льготы Туризм Дороги Бизнес
25 декабря 2023, 15:35
Авиакомпания «Россия» возобновит полеты из регионов в Пекин
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Авиакомпания «Россия» вновь запустит рейсы из регионов в Пекин с 28 декабря. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Все необходимые разрешения для выполнения рейсов в [аэропорт] Дасин получены», - отметили в авиакомпании.

Первыми после возобновления полетов в китайскую столицу отправятся рейсы из Красноярска (SU6621) и Иркутска (SU6627). С учетом разницы во времени третьим станет рейс из Владивостока (SU 66110). Этот рейс вылетит в Пекин 29 декабря. Далее рейсы будут выполнять регулярно с установленной частотой, указала пресс-служба «России».

Пекинский аэропорт Дасин временно отказался принимать и обслуживать рейсы авиакомпании «Россия». В КНР установили запрет до выполнения перевозчиком дополнительных требований.

«Аэрофлот» начал переговоры с китайскими властями о выполнении разовых рейсов до получения «Россией» необходимых разрешений. Пассажиров временно перевозили рейсами авиакомпаний-партнеров.

Самолеты Россия Китай
07 декабря 2023, 10:47
Россиянам назвали способы сэкономить на поездке в новогодние каникулы
РИА «Новости»
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Поездки на новогодних каникулах обычно стоят дороже, чем в обычные дни. Директор по продукту «Яндекс. Путешествия» Евгений Абрамзон заявил, что можно сэкономить, если планировать их заранее. Об этом написали «Известия».

При раннем поиске билетов и отеля у россиян больше шансов найти выгодные предложения. Эксперт посоветовал обратить внимание на даты: в предпраздничные 29-30 декабря стоимость авиа и железнодорожных билетов выше, чем 31 декабря или 1 января.

Абрамзон также предложил поискать специальные предложения от отелей и горнолыжных курортов. Для экономии можно отказаться от такси или аренды автомобиля и передвигаться на общественном транспорте, считает он.

В городе, куда человек собирается поехать на праздники, наверняка будут проходить развлекательные мероприятия, напомнил он. На главных площадях обычно устанавливают елку, там же выступают местные артисты.

В нынешнем сезоне вырос спрос на отдых на горнолыжных курортах. Россияне чаще всего бронировали места на базах отдыха в в Приэльбрусье (44%) и в Шерегеше (41%).

Новый год
28 ноября 2023, 06:28
Финляндия анонсировала новые запреты на границе с Россией
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Из-за напряженной ситуации на восточной границе правительство Финляндии занялось разработкой новых ограничений для въезжающих из России. Премьер-министр Петтери Орпо заявил об этом на пресс-конференции со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном, сообщило РИА «Новости».

«Мы вынуждены думать и готовить следующие шаги. <…> [На восточной границе] серьезная тревожная ситуация», - сказал он.

Петтери Орпо не уточнил суть ограничений и когда именно их введут. Ранее он не исключал, что Финляндия закроет все восемь контроль-пропускных пунктов на границе с Россией, в том числе на востоке.

Финские власти в одностороннем порядке с 18 ноября временно закрыли сначала четыре пункта пропуска , затем еще три. На контрольно-пропускном пункте «Салла» в Мурманской области выстроились сотни мигрантов из третьих стран. Местные СМИ допустили, что Финляндия прекратит прием беженцев , приехавших через Россию.

Финляндия Туризм Визы

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