Аналитики назвали самые желанные для россиян страны для путешествий в 2023 году

Турцию в 2023 году посетили 23% российских путешественников. На втором месте Белоруссия, в соседнюю дружественную страну ездили 9% российских туристов. На третьей строчке - Абхазия, ее посетили 8% путешественников из РФ.

«Среди десяти самых популярных стран наиболее сильный рост продемонстрировали Таиланд, куда турпоток вырос за год примерно в шесть раз, и Китай - там россияне бывали в восемь раз чаще, чем годом ранее», - добавили эксперты.

Московская платформа «Russpass. Бизнес» объединила свыше 500 компаний за полгода существования. Через портал подали свыше 1,5 тысячи запросов на участие в разнообразных проектах.