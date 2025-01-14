14 января 2025, 02:16

Американец рассказал о семи открытиях в новогодней России

РИА «Новости»
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Американский блогер-путешественник Джонатан Миллер исполнил давнюю мечту встретить Новый год в России. Его удивили местные традиции, сильные снегопады и сильные женщины. «Царьград» сообщил о личных открытиях иностранца.

Американский блогер-путешественник Джонатан Миллер исполнил давнюю мечту встретить Новый год в России. Его удивили местные традиции, сильные снегопады и сильные женщины.

«Царьград» сообщил о личных открытиях иностранца.

Больше всего американца удивили в новогодней России семь вещей. Когда пошел мокрый снег, Миллер достал зонт. Он заявил, что для Нью-Йорка укрыться от снега - обычное дело, в отличие от Москвы. Блогера поразило, что россияне, как ни в чем не бывало, продолжили идти по улице, не укрываясь.

В США температура воздуха -10 градусов считается катаклизмом. Школы закрываются, американцы массово остаются дома. Миллер с удивлением узнал, что в России жизнь не останавливается даже в -30 градусов. Дети продолжают ходить на учебу и гулять на улице , а взрослые - работать.

Американцу посчастливилось попробовать традиционные блюда новогоднего стола. После борща, сельди под шубой и пельменей его угостили домашней горчицей.

«Это что-то вроде жидкого огня! Слезы текли, но отказываться было неловко», - рассказал блогер.

Миллер встретил Деда Мороза в шубе разных расцветок, от голубой до зеленой. Американский Санта Клаус, по его словам, носит только красно-белый наряд.

Кроме того, американца поразило умение россиян полноценно жить при настолько короткой продолжительности дня зимой. По его словам, во время утреннего пробуждения еще темно, а после обеда - опять ночь.

Яркое впечатление произвели на иностранца русские женщины. Он назвал их не только красивыми, но и сильными. Россиянки одновременно рожают детей, строят карьеру и вкусно готовят.

Последним открытием для Миллера стал мавзолей на Красной площади. Он так и не понял, почему в центре Москвы хранится тело вождя.

Уехавший из России блогер Илья Варламов* снял выпуск из Кубы. Он показал грязные улицы и нищету.

* Признан в России иностранным агентом.

США Туризм Блогеры Россия
13 января 2025, 09:52
В Екатеринбурге нашли пропавшего месяц назад шестилетнего мальчика
РИА «Новости»
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Шестилетнего мальчика из Екатеринбурга нашли спустя месяц после пропажи. Об этом сообщили в официальной группе поискового отряда «Прорыв» в Свердловской области.

«Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске», - рассказали там.

Ребенок не вернулся домой 7 декабря прошлого года. К волонтерам поискового отряда обратились только спустя месяц после пропажи мальчика. В его поисках принимали участие полицейские и волонтеры «Прорыва».

По данным ориентировки, поступившей на пропавшего, мальчику шесть лет. В последний день, когда его видели, он был одет в черный пуховик до колен, шапку в цвет, синие джинсы и ботинки темно-синего цвета.

Ранее в тундре около деревни Порц-Яха в Ямало-Ненецком автономном округе пропала женщина с двумя детьми. Об их исчезновении сообщили родственники. Они рассказали, что в последний раз видели пропавшую в 25 километрах от населенного пункта. На поиски выехали два члена семьи на снегоходах и сотрудники «Ямалспаса». Потерявшихся нашли 1 января.

Дети Екатеринбург Свердловская область
08 января 2025, 15:22
В Омане Россию сочли перспективным туристическим направлением
Global Look Press
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Россия относится к перспективным направлениям в сфере туризма и может конкурировать с традиционными маршрутами путешествий. Об этом «Известиям» заявил министр наследия и туризма Омана Салем бен Мухаммед аль-Махруки.

«Мы приветствуем поток оманских туристов в различные города России. Есть прямое авиасообщение между Россией и Оманом», - отметил он.

Глава министерства также рассказал, что между странами укрепляются отношения. Он добавил, что в ближайшее время в Оман приедет с визитом российский министр культуры Ольга Любимова. По информации источника издания, она прибудет туда во второй половине января.

Ранее посол России в Афинах Андрей Маслов обратил внимание на сокращение потока российских туристов. За последние месяцы страну посетили примерно 15 тысяч российских граждан. Жители России перестали ездить в Грецию из-за отсутствия прямых перелетов и невозможности расплачиваться банковскими картами.

Туризм Россия
28 декабря 2024, 15:30
Варламов назвал свое путешествие по Кубе мраком
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Российский блогер Илья Варламов* совершил путешествие на Кубу. Свои впечатления от страны и поездки он охарактеризовал фразой «это мрак», видеозапись иноагент опубликовал в YouTube.

По мнению Варламова*, кубинцы живут «довольно грустно».

«Здесь есть два измерения: первое измерение - государственное, это нищета, дефицит, бесконечные очереди, трудности, безысходность; второе - это капитализм», - отметил блогер.

Он подчеркнул, что проникшая на остров капиталистическая система сделала жизнь местных жителей «немножечко лучше». Варламов* также раскритиковал все, что связано с госсектором страны. По его словам, на Кубе грязные улицы, в магазинах пустые полки, везде стоят очереди, а зарплаты у населения совсем маленькие. Происходящее он назвал «беспробудным мраком».

Ранее Варламов* негативно отозвался о путешествии в Боливию. Он признался, что никогда больше не поедет в эту страну.

* Признан в России иностранным агентом.

Куба Илья Варламов Латинская Америка
27 декабря 2024, 17:07
Россиянам рассказали о «горящих» турах за границу в новогодние праздники
Unsplash
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В новогодние праздники россиянам доступны «горящие» туры за границу. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров.

«„Горящие“ туры на новогодние каникулы существуют. И даже по нескольким направлениям. Но их совсем немного», - заявили в АТОР.

Специалисты насчитали около двух десятков «горящих» путевок в Египет на 12 ночей. Поездка в Шарм-эш-Шейх обойдется в 220-235 тысяч в пятизвездочном отеле. За тур в Хургаду нужно будет отдать 206 тысяч рублей.

«Горящих» путевок в ОАЭ гораздо меньше. В Шардже россиянам предлагают отдохнуть за 123 тысячи рублей в трехзвездочном отеле, в Фуджейре - за 158 тысяч рублей. Цены на Мальдивы варьируются от 350 тысяч рублей и могут превышать 700 тысяч.

Ранее россиян предупредили о штрафах за новогодние привычки за рубежом. Например, не стоит зажигать бенгальские огни в Японии, ОАЭ и США.

Туризм Новый год

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