Зять впал в депрессию и умер после женитьбы на старой теще

Друг мужчины рассказал, что у того была водянка брюшной полости.

«Он болел очень сильно, с алкоголем были проблемы. Сильно раздувался живот, из него по ведру воды откачивали. Печень тоже не работала», - отметил он.

Несмотря на лечение, петербуржец не переставал пить. Перед смертью мужчина практически не вставал с постели.

Когда житель Петербурга ушел от дочери к ее матери-пенсионерке, женщины поругались и прекратили общение. Вскоре после этого новоиспеченная супруга начала утверждать, что ее дочь якобы хочет вернуть своего мужа и пытается его соблазнить.

Смерть возлюбленного объединила родственниц, ведь теперь им уже некого делить.

Жителя Новосибирской области будут судить за убийство на свадьбе. Конфликт произошел между гостями во время застолья, один из них зарезал жениха.