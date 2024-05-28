28 мая 2024, 10:58

Звезду шоу «Пацанки» сбил автомобиль

РИА «Новости»
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Звезда шоу «Большие девочки» и «Пацанки» Амина Усманилаева попала в больницу после того, как ее сбила машина. Об этом сообщил портал Voice.

По словам 24-летней телезвезды, ее сбил мужчина за рулем автомобиля.

«На нас наехал какой-то человек, потому что мы просто стояли и разговаривали громко», - уточнила она.

Усманилаеву срочно увезли в больницу с множественными травмами, где она провела полночи.

«Перелом руки, перелом челюсти, сотрясение мозга. Почти не спала сегодня, больно даже лежать», - сообщила девушка.

Звезда реалити-шоу поделилась кадрами из травмпункта и пожаловалась, что из-за переломов ей теперь трудно разговаривать и есть.

Усманилаева выходила в финалы шоу «Новые пацанки» и «Большие девочки». Оба раза она занимала второе место. Недавно девушка призналась, что ей сделали предложение.

Ранее финалистка «Пацанок» Яна Цветкова заявила в полицию о попытке массового изнасилования. Правоохранители выяснили, что вызов был ложный, и начали в отношении девушки проверку.

Больницы Машины Телевидение
28 мая 2024, 09:57
Мужчина пострадал в загоревшемся авто на МКАД
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Машина загорелась у 76-го съезда по направлению в сторону Химок на МКАД утром 28 мая. Об этом 360.ru сообщил источник.

Пострадал один взрослый мужчина. Информация о его состоянии пока неизвестна.

Как уточил источник, машину охватило открытое пламя. Подробности происшествия и причина пожара выясняются. Из-за возгорания автомобиля затруднено движение на внутренней стороне 77 километра МКАД, сообщил Telegram-канал Дептранса.

«Движение затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты», - предупредили водителей.

Ранее крупный пожар произошел на штрафстоянке в Мытищах. Сгорели минимум девять автомобилей. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Пожары Химки Мужчины Машины
28 мая 2024, 09:20
Российские пограничники за год пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей
РИА «Новости»
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За 2023 год российские пограничники помешали контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов на более чем 500 миллионов рублей и культурных ценностей — примерно на 100 миллионов. Об этом РИА «Новости» сообщил первый замдиректора — руководитель погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов.

На северо-западном и западном направлениях засекали в основном оружие, боеприпасы, наркотики и психотропные вещества, товары двойного назначения и попадающие под действие ответных ограничительных мер России. На Северном Кавказе были попытки незаконного провоза драгметаллов и оружия. На казахстанском направлении практиковалась контрабанда подсанкционной продукции и стратегически важных товаров и ресурсов, на дальневосточном - незаконное перемещение водных биоресурсов, дериватов особо ценных диких животных, драгоценных камней.

Кулишов добавил, что на приграничной территории с 2020 года выросло количество нарушений природоохранного законодательства в отношении ценных растений. С этого времени удалось пресечь свыше 300 случаев незаконного оборота женьшеня и радиолы розовой.

В марте у прилетевшей из Катара пассажирки в московском аэропорту нашли незадекларированные ювелирные изделия общей стоимостью более 4,2 миллиона рублей.

За 2023 год российские пограничники помешали контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов на более чем 500 миллионов рублей и культурных ценностей - примерно на 100 миллионов. Об этом РИА «Новости» сообщил первый замдиректора - руководитель погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов.

Контрабанда ФСБ Россия Оружие
28 мая 2024, 09:11
Красноярец сломал ногу полицейскому из-за проверки документов
РИА «Новости»
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Недовольный проверкой документов житель Красноярска сломал ногу полицейскому. Подробности сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Вечером 26 мая инспекторы ДПС заметили возле дома на улице 3-я Шинная подозрительного мужчину. Его остановили для установления личности и проверки на причастность к совершению преступлений. Но законные действия полицейских не понравились красноярцу и он устроил драку. Один из полицейских получил перелом правой голени.

«Будучи недовольным законными действиями инспекторов ДПС, мужчина оказал сопротивление представителям власти», - передали в Следкоме.

По факту применения силы в отношении представителя власти возбудили уголовное дело. Выяснилось, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее в Петербурге мужчина выпил 100 таблеток от эпилепсии и попытался убить полицейского. Петербуржец был не рад приезду экстренных служб, которые вызвала его мать. Злоумышленник достал пистолет и ранил одного из правоохранителей.

Уголовное дело Преступления Россия Мужчины Кражи Следственный комитет России
28 мая 2024, 01:13
Упавшую со скалы в Крыму туристку спасли
Пресс-служба МЧС
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В Феодосии спасатели нашли и отправили в медицинское учреждение сорвавшуюся со скалы девушку. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Происшествие случилось на горе Васюковка в районе Агатового пляжа в Феодосии. Девушка сорвалась с 50-метровой высоты. Участие в поисково-спасательной операции приняли сотрудники Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым и ГКУ РК «Крым-спас».

Спасатели оказали пострадавшей первую помощь и транспортировали девушку к автомобилю скорой помощи для госпитализации.

В условиях дикой природы необходимо соблюдать меры безопасности, напомнили в МЧС. Не следует подходить к обрывам и местам обрушения породы, совершать экстремальные восхождения без специальной подготовки. В ведомстве отметили, что нужно обязательно регистрироваться перед походом в местных отделах МЧС.

Ранее бейсджампер из Красногорска трагически погиб в Кабардино-Балкарии, спрыгнув с горы Ликоран. По словам его спутников, погода была неподходящей для совершения прыжка.

Спасатели МЧС РФ Крым Россия

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