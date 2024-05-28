Звезду шоу «Пацанки» сбил автомобиль

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По словам 24-летней телезвезды, ее сбил мужчина за рулем автомобиля.

«На нас наехал какой-то человек, потому что мы просто стояли и разговаривали громко», - уточнила она.

Усманилаеву срочно увезли в больницу с множественными травмами, где она провела полночи.

«Перелом руки, перелом челюсти, сотрясение мозга. Почти не спала сегодня, больно даже лежать», - сообщила девушка.

Звезда реалити-шоу поделилась кадрами из травмпункта и пожаловалась, что из-за переломов ей теперь трудно разговаривать и есть.

Усманилаева выходила в финалы шоу «Новые пацанки» и «Большие девочки». Оба раза она занимала второе место. Недавно девушка призналась, что ей сделали предложение.

Ранее финалистка «Пацанок» Яна Цветкова заявила в полицию о попытке массового изнасилования. Правоохранители выяснили, что вызов был ложный, и начали в отношении девушки проверку.