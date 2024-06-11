Звезду сериала «Солдаты» обманули мошенники

По информации издания, 6 июня актеру в мессенджере написал мошенник, представившись литературоведом Натальей Мазур. Он заявил, что в театре произошла утечка данных и сообщил, что с Горским свяжется «ФСБ». После этого актеру позвонили якобы из органов безопасности и предупредили, что с его счета пытались снять деньги. Затем последовал звонок из «Центробанка», сотрудник которого посоветовал артисту заморозить все счета, а деньги перевести на «безопасный счет».

Горский сделал так, как ему сказали аферисты, а через несколько часов осознал, что его обманули. Актер обратился с заявлением о произошедшем в полицию.

Ранее мошенники решили нажиться на смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Коллегам и друзьям артистки начали приходить фейковые сообщения от ее мужа, фигуриста Петра Чернышева, с просьбой о денежной помощи.